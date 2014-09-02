В Украине хотят запретить кино РФ, восхваляющее российских силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Госкино Пилип Ильенко сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что в украинском обществе продолжается дискуссия по поводу целесообразности показа фильмов, в частности о деятельности российских правоохранительных органов, силовиков, а также с участием актеров, которые негативно говорят об Украине.

«Мы не можем не реагировать на мнение общества, которое уже практически сформировано и активно к нам доносится», - подчеркнул Ильенко.

Он объяснил, что Госкино предлагает запретить показ кинопродукции, которая «произведена в Российской Федерации и которая содержит позитивных героев, которые имеют отношение к спецслужбам или государственным органам РФ, или ее идеологических предшественников», а также произведений, в которых фигурируют временно оккупированные украинские территории, а также фильмы, в которых украинцы являются негативными персонажами, в которых искажаются исторические факты об Украине, а также, если авторы или исполнители главных ролей этих фильмов поддержали оккупацию украинских земель и агрессию Российской Федерации против Украины.

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По его словам, на сегодняшний день Госкино вместе с экспертным советом имеет возможность принимать решения относительно выдачи прокатных удостоверений на кинопродукты.

«Но на сегодняшний день это индивидуальная работа над каждым фильмом. Сейчас мы выступаем с инициативой ввести четкие общие критерии и соответствующие культурные ограничения, чтобы защитить свое информационное пространство не в индивидуальном порядке, а в общем», - отметил председатель Ильенко.

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Как сообщал УНИАН, весной этого года Группа «1+1 медиа» была инициатором отказа от трансляции российских сериалов, которые восхваляют вооруженные силы России и ФСБ. На телеканалах этой группы были сняты с показа соответствующие продукты.

2 мая Группа «1+1 медиа» обратилась в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и к генеральному прокурору Украины с требованием срочно дать оценку фактам показа и популяризации фильмов и сериалов, которые восхваляют мощь вооруженных сил Российской Федерации на украинских телеканалах.