В Нацсовете поддерживают инициативу об ограничении российского контента на украинском ТВ

Заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Мудрак поддерживает инициативу об ограничении российского контента на телевидении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время круглого стола, который касался соответствующей инициативы украинских медиа-групп.

В частности, Мудрак отметила, что группа «1+1 медиа» была инициатором отказа от трансляции российских сериалов, которые превозносят вооруженные силы России и ФСБ.

Она отметила, что на период военных угроз и военной агрессии необходимо выделять определенные понятия, которых необходимо избегать.

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“Это абсолютно европейские шаги”, - сказала Мудрак и добавила, что это демократический подход с точки зрения информационной защиты.

Кроме того, она заметила, что в Европе существует такая процедура, как “защита от призывов ненависти”.

“Европейцы говорят о том, что когда есть такого уровня угрозы, которые переживает страна, в первую очередь Украина на данном этапе, то, конечно, обязательно нужны запреты”, - сказала Мудрак и добавила, что уже после примирения необходим процесс реабилитации вещателей и телеканалов.

“Такого рода инициатива должна быть обязательно на украинском рынке и это должно быть решение непосредственно медийщиков в первую очередь”, - подчеркнула она.

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В свою очередь генеральный директор “1+1” Александр Ткаченко отметил, что были определены определенные критерии относительно того, от каких сериалов и продукции в условиях необъявленной войны стоит отказаться. В частности, это сериалы, которые рассказывают о «славе современного российского оружия, спецподразделениях, диверсантах».

“Мы не говорим о том, что мы должны отказаться от всего российского только потому, что оно российское”, - сказал он и добавил, что лучшие произведения, драматичные сериалы и фильмы, изготовленные в России и других странах, должны демонстрироваться в Украине.

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В то же время, отметил Ткаченко, того количества денег, которое украинские каналы направляют на закупку российского контента, более чем достаточно для производства собственного продукта, прежде всего сериалов.

“Только одна из медиа-групп российских заявляет о том, что от экспорта в Украину она получает ежегодно более 30 млн. долларов”, - сказал Ткаченко.

Кроме того, он отметил, что проходит диалог с представителями других украинских медиа-групп, но публично они еще не готовы поддержать позицию относительно отказа от российского контента.

Он также заметил, что продукция, от которой предлагается отказаться в настоящее время, занимает всего 10-12% от всей импортируемой из России, поэтому этот показатель не является критическим для вещания в целом. Существенным, отметил Ткаченко, это может быть лишь для некоторых каналов, в частности “2+2”, потому что такая продукция составляет основу его сетки вещания.