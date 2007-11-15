Несколько нефтяных пятен ветром несет в сторону Керчи

Сегодня несколько нефтяных пятен размером около 100 квадратных метров каждое оторвало от кормовой части танкера «Волганефть-139» и ветром смывает в сторону Аршинцевской косы Керчи.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Автономной Республике Крым.

По данным крымских спасателей, для предотвращения попадания нефтепродуктов на территорию Керчи в море работают суда с боновыми заграждениями и сорбентом. «К месту возможного выброса направлены подразделения МЧС для оперативного устранения угрозы загрязнения побережья города», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе пострадали больше десятка судов, в результате в море оказалось около 1,2 тыс. тонн мазута, а также 6,8 тыс. тонн серы (по предварительным данным, емкости с серой закрыты).

Последствия аварии российского танкера «Волгонефть-139», в результате которой в море попало около 1,2 тыс. тонн мазута, крымские «зеленые» называют катастрофическими.

Керченской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту загрязнения моря.