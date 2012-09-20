Азаров назвал «самую позитивную новость года»

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает самой позитивной новостью года увеличение рождаемости и уменьшение смертности населения в стране.

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook, комментируя свое сегодняшнее интервью центральным телеканалам.

“Сегодня я в прямом эфире отвечал на вопросы нескольких наших каналов, а когда уже время закончилось, я их спросил: "Почему вы не задали вопрос по главной позитивной новости года?" Это о том, что за 8 мес. этого года рождаемость увеличилась на 20 тыс. чел., а смертность уменьшилась на 2 тыс. чел. Пусть это еще пока не так много, но это уже позитивная тенденция”, - написал Н.Азаров.

Он отметил, что если раньше население Украины сокращалось примерно на 200 тыс. чел. в год, то сейчас - на 100 тыс.

“Да, это много, это очень много, но это уже в два раза меньше, чем было еще несколько лет назад. И этому позитивному фактору можно было бы порадоваться”, - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, численность населения Украины за июль 2012 г. сократилась на 36 тысяч 683 человека (0,08%) и по состоянию на 1 августа составляла 45 млн 560 тыс. 272 человек.

По данным Госстата, в первом полугодии 2012 года Украина достигла наилучшего с 2006 года показателя рождаемости — 298 330 человек.

Одновременно показатель смертности в январе-июле 2012 года составил 395 628 человек, что также является наименьшим показателем за последние четыре года.

Вместе с тем численность населения увеличилась на 23 933 человека за счет мигрантов.

В 2011 году численность населения Украины сократилась на 0,3%, по сравнению с 2010 годом, и на 1 января 2012 года составила 45,63 млн человек.

Правительство планировало в 2011 году провести перепись населения, однако перенесло ее на начало 2013 года.

Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51,7 млн человек.