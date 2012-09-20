Азаров не верит Transparency International, что в Украине процветает коррупция

Об этом он заявил в интервью центральным телеканалам.

«В объективность этой организации, я скажу однозначно, не верю. И я не могу даже представить себе, чтоб Украина была в мире на таком месте», - сказал Н.Азаров.

Он высказал сомнение в достоверности тех данных, по которым делают выводы эксперты этой организации.

При этом он отметил, что проблема коррупции в Украине действительно есть.

«Проблема есть, она реальна. Она должна беспокоить не представителей какой-то организации, мне неизвестной, а должна интересовать нас», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2011 года базирующаяся в Берлине неправительственная организация Transparency International (TI) обнародовала доклад, в котором отмечается, что в Украине по-прежнему очень высокий уровень коррупции.

Украина заняла 152-е место с рейтингом 2,3 балла. В 2010 году Украина была на 134-м месте.

Рассчитываемый специалистами Transparency International индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), определяет уровень коррупции в госсекторе - от "0" (высокий уровень коррупции) до "10" (коррумпированных чиновников почти нет).

15 мая 2012 года, Европейская Комиссия одобрила совместный рабочий документ “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”, в котором отмечается, что Еврокомиссия не увидела значительных результатов в борьбе с коррупцией в Украине в 2011 году.

Еврокомиссия отмечает, что в 2011 году Украина утратила 18 позиций в Индексе восприятия коррупции, который разрабатывается Transparency International, и заняла 152-к место из 187 возможных.

В документе подчеркивается, что в июле 2011 года в Украине вступил в силу закон о принципах предупреждения и борьбы с коррупцией, вместе с тем, в целом, законодательство в этой сфере остается неполным и не в полной мере отвечает стандартам Совета Европы и ООН.

Еврокомиссия также напоминает, что в октябре 2011 года была одобрена Национальная антикоррупционная стратегия, которая, между тем, не предусматривает решения пакета ключевых вопросов, в частности, создания независимого антикоррупционного органа, специализации и четкого распределения задач между правоохранительными органами, проверки деклараций об активах и решения проблемы конфликта интересов.

“Соответствующий План действий все еще находится в стадии подготовки”, - написано в документе.

16 августа с. г. руководитель представительства в Украине Transparency International Алексей Хмара направил в адрес Президента Украины Виктора Януковича письмо о своем выходе из состава Национального антикоррупционного комитета при Президенте Украины.

Свое решение А.Хмара объяснил несогласием с решением Президента В.Януковича подписать «коррупционно опасный» тендерный законопроект № 9634 (закон 5044-VI от 04.07.2012).