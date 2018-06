Умерла Уитни Хьюстон

Американская певица и актриса Уитни Хьюстон скончалась на 49-м году жизни в США, сообщает в ночь на воскресенье Associated Press со ссылкой на представителя актрисы Кристен Фостер (Kristen Foster).

Смерть в номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе констатировали прибывшие по вызову персонала врачи скорой помощи после неудачных попыток реанимировать ее. Об этом сообщает интернет-портал TMZ, специализирующийся на новостях о знаменитостях.

В мае 2010 года Хьюстон проходила амбулаторный курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости, замечает РИА Новости.

Уитни Элизабет Хьюстон (Whitney Elizabeth Houston, родилась 9 августа 1963) — американская поп, соул и ритм-н-блюзовая певица, актриса, продюсер, фотомодель.

Статус звезды закрепился за Хьюстон после выхода в 1992 году фильма «Телохранитель» в котором она сыграла одну из главных ролей и исполнила песни. Баллада «I Will Always Love You» ( «Я всегда буду любить тебя») из кинофильма стала мировым хитом и признанным гимном любви.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Хьюстон получила самое большое количество музыкальных наград ("The Most Awarded Female Artist of All Time"): 6 «Грэмми», 15 «Billboard Music Awards», 21 «American Music Awards», 2 «Emmy», 8 «Soul Train Awards», 12 «NAACP Image Awards», «BET Lifetime Achievement Award» и множества других.



По версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Хьюстон четвёртая в списке самых коммерчески успешных исполнителей в США, сертифицированный тираж записей которой составляет 55 млн. единиц в этой стране.



Журнал «Rolling Stone» включил Хьюстон в список 100 величайших исполнителей.