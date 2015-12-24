Министр культуры о запрете "Иронии судьбы": Ностальгия пройдет

15:30, 24 декабря 2015
Общество
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Министр культуры Вячеслав Кириленко прокомментировал волну критики, которая поднялась из-за возможного запрета показа в Украине ряда советских фильмов. Прокатные удостоверения могут отменить таким лентам, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гардемарины, вперед!" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". 

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Об этом Кириленко написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Главное - снимать свое кино. Конкурентоспособное и популярное. Надо двигаться вперед, а не жить все время коллективной "Ироней судьбы", и ностальгия пройдет, я вас уверяю", - отметил Кириленко.

Кинофильм могут запретить в связи с нынешней позицией хотя бы одного из актеров. Список деятелей культуры, высказывания которых создают угрозу национальной безопасности, составляет Служба безопасности Украины, а Министерство культуры - обнародует. Кириленко напоминает, что инициатива базируется на "Законе о защите информационного телерадиопространства Украины".

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"Согласно этому Закону СБУ вносит, а Минкультуры обязано обнародовать список деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности. Что нами и сделано сегодня уже в который раз и на основании последних представлений СБУ", - пояснил министр.

Он уточнил, что депутаты могут внести поправки в закон и не распространять действие некоторых его норм. По словам министра, даже признанные авторитеты, если они публично презирают Украину, не должны быть в отечественном телепространстве.

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"Есть великие актеры, но если они публично высказывают неуважение к нашей стране, то тем самым, в первую очередь, они демонстрируют неуважение к своему украинскому зрителю. Которого они, вследствие этого, неизбежно и стремительно теряют. Особенно среди молодежи", - считает Кириленко.

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Он призвал нардепов поддержать проект Закона о государственной поддержке кинематографии, который, как утверждает чиновник, одобрило профессиональное телекиносообщество. Правительство же увеличит поддержку на производство украинского кино до 270 млн грн, пообещал глава ведомства.

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