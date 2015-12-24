Минкульт обновил черный список: к "запрещенным" лицам отнесли фронтмена Limp Bizkit и боксера Роя Джонса

Перед новогодними праздниками Министерство культуры Украины обновило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, влечет за собой административную и иную ответственность согласно действующего законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В дополненном списке появились вокалист рок-группы Limp Bizkit Фрад Дерст, который обещал устроить концерты во временно оккупированном Донецке, и боксер Рой Джонс-младший, который получил российское гражданство в сентябре этого года.

"Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" демонстрация программ с участием лиц, которые включены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, влечет за собой административную и иную ответственность согласно действующему законодательству", - напомнили в министерстве.