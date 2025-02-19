В частности ученые обнаружили одну положительную черту вымирания динозавров.

Около 65 млн лет назад вымерли динозавры, благодаря чему на Земле образовалась среда, в которой могли процветать фрукты, в результате чего произошла эволюция приматов. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Palaeontology, пишет The Independent.

В частности исследователи нашли доказательства теории о решающей роли вымирания динозавров в эволюции фруктов. К примеру, группа огромных динозавров, которых называли зауроподами, существенно изменила свою среду, истребляя деревья и поедая большое количество растительности.

По словам ученых, в эпоху динозавров размер семян растений был небольшим, а плоды редкими. Поэтому влияние этих гигантских динозавров на окружающую среду было настолько сильным, что после их вымирания леса снова стали гуще, блокируя доступ солнца к приземному слою почвы.

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В то же время спустя много лет исследователи предположили, что это могло привести к "экспоненциальному росту" крупных семян и плодов. Это зависит от того, что в густых лесах конкуренция за свет стимулировала деревья расти выше и быстрее, чем их соседи, поэтому деревья, выросшие из больших семян, имели преимущество в этом вопросе.

Позже большие семена и плоды стали основным источником пищи для многих животных, а также наших предков-приматов. Однако такая теория не была подтверждена окаменелостями.

"На первый взгляд, темный лесной покров, вызванный вымиранием динозавров, может показаться неважным, но он мог непосредственно повлиять на эволюцию наших предков-приматов, питавшихся фруктами", - объяснил соавтор исследования Кристофер Доути.

В свою очередь в новом исследовании ученые создали симуляцию, в которой размер семян и плодов увеличился из-за темного лесного покрова. Таким образом это соответствует тому, что произошло 65 миллионов лет назад из-за вымирания динозавров.

"Ученые обнаружили, что их модель точно воспроизводит наблюдаемые тенденции изменения размеров семян и животных с течением времени. Когда они продолжили запускать модель, то столкнулись с "загадочным явлением" в ископаемых останках. К своему "удивлению", исследователи обнаружили, что около 35 миллионов лет назад семена изменили курс и начали уменьшаться", - говорится в материале The Independent.

В свою очередь исследователи объясняют это тем, что тогдашние наземные животные снова стали достаточно большими, чтобы иметь такое же влияние на леса, как и динозавры.

"Наша модель предполагала, что эти животные откроют лес настолько, что в подлесок начнет проникать достаточно света, и большие семена больше не будут иметь преимущества над мелкими. Эволюционное давление на увеличение размера семян начало уменьшаться. Таким образом, мы смогли объяснить тенденции изменения размера семян во времени, не прибегая к внешним воздействиям", - отметил Доути.

Другие интересные факты о динозаврах

Ранее исследователи сделали уникальное открытие в изучении окаменелостей динозавров. Как оказалось, мягкие ткани могут сохраняться в течение миллионов лет, независимо от возраста живого организма или способа его захоронения.

Также сообщалось, что в Монголии обнаружили самые большие следы утконосого динозавра. След принадлежит динозаврам гадрозавридам - известным своим отличительным плоским, похожим на утиный клюв.

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