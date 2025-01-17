Этот хищный динозавр достигал в длину 10 метров.

Ученые идентифицировали новый вид гигантского рогатого динозавра, который обитал на территории современной Северной Африки около 95 миллионов лет назад. Его окаменелые останки были уничтожены во время Второй мировой войны, пишет The Independent.

Отмечается, что этот хищный динозавр достигал в длину 10 метров. Его назвали Tameryraptor markgrafi.

В издании поделились, что динозавр был идентифицирован на основе архивных фотографий его скелета, сделанных до 1944 года. Его оригинальный скелет был описан в 1914 году после того, как он был раскопан в оазисе Бахария в Египте. После этого окаменелости хранились в Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии в Мюнхене.

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По словам ученых, этот динозавр был одним из крупнейших наземных хищников, когда-либо обитавших на Земле. Его размеры сопоставимы с более молодым тираннозавром из Северной Америки.

В результате бомбардировок во время Второй мировой войны значительная часть коллекции окаменелостей динозавров в Мюнхене была уничтожена. Уцелели только заметки палеонтолога Эрнста Штромера фон Рейхенбаха, который отнес Tameryraptor markgrafi к роду Carcharodontosaurus, и несколько фотографий оригинальных скелетов.

"То, что мы увидели на исторических снимках, удивило нас всех. Изображенная там окаменелость египетского динозавра существенно отличается от более позднего кархародонтозавра, найденного в Марокко. Таким образом, первоначальная классификация Штромера была неверной. Мы идентифицировали здесь совершенно другой, ранее неизвестный вид хищных динозавров и назвали его Tameryraptor markgrafi", - рассказал первый автор исследования Максимилиан Келлерманн.

На снимках ученые разглядели, что у динозавра были симметричные зубы и выступающий носовой рог. По словам исследователей, этот вид является родственником североафриканского и южноамериканского кархародонтозавра.

Результаты исследования говорят о том, что динозавры Северной Африки были гораздо более разнообразны, чем считалось ранее.

"Эта работа показывает, что палеонтологам может быть полезно копаться не только в земле, но и в старых архивах", - подчеркнул другой автор исследования Оливер Раухут.

Каких других динозавров открыли ученые

Ранее в Китае обнаружили следы динозавра-убийцы, которым 130 миллионов лет. Его скользящие отпечатки указывают на способность поддерживать равновесие во время ходьбы.

Кроме того, ученые обнаружили в Мексике утконосого динозавра с огромным "шнобелем". Палеонтологи впервые обнаружили частичный череп C. lipani в 1980-х годах в бассейне Паррас, но ранее описывали его как другой род.

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