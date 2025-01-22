Больше, чем у тираннозавра: в Монголии обнаружили самые большие следы утконосого динозавра

Группа исследователей сделала еще одно важное открытие: массивную дорожку из 13 окаменелых следов.

Палеонтологи обнаружили огромный след динозавра, размером целых 92 сантиметра в поперечнике. Этот колоссальный след намекает на существование действительно гигантского динозавра - потенциально большего, чем даже грозный тираннозавр рекс.

Как пишет Interesting Engineering, он был обнаружен в Монголии Университетом науки Окаямы и Институтом палеонтологии Монгольской академии наук.

Отмечается, что след принадлежит динозаврам гадрозавридам - известным своим отличительным плоским, похожим на утиный клюв. Они относятся к семейству птицетазовых гадрозавридов.

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Этот огромный след, как полагают, принадлежит гигантскому зауролофу, утконосому динозавру, длина которого превышала 15 метров. Это делает его больше даже таких известных хищников, как тираннозавр рекс и тарбозавр. При этом его скелетные останки пока не найдены.

Этот динозавр в основном известен своим длинным, похожим на шип гребнем, который выступает вверх и назад от его черепа. Как и у других гадрозавров, у него был широкий, плоский клюв, напоминающий клюв утки.

Группа исследователей сделала еще одно важное открытие: массивную дорожку из 13 окаменелых следов. Каждый из этих впечатляющих следов имеет ширину 85 сантиметров, а вся дорожка простирается на 24 метра.

Отмечается, что в то время как окаменелые скелеты дают бесценную информацию об анатомии и физиологии динозавров, окаменелые следы открывают уникальное окно в их поведение и взаимодействие с окружающей средой. Доктор Шинобу Ишигаки, директор Музея исследований динозавров OUS, который руководил раскопками, рассказал:

"Идентификация 14 дорожек, включая одну, найденную до 2018 года, позволяет анализировать позу, стиль ходьбы, скорость и групповое поведение - детали, которые невозможно вывести из окаменелостей скелетов".

Уяеные провели исследование в западной части пустыни Гоби с 1 по 15 июня 2024 года. Это конкретное место было впервые обнаружено во время совместного исследования в 2018 году. Оно признано ключевым местом для обнаружения крупных ископаемых следов гадрозавридов, что делает его основным местом для дальнейших палеонтологических исследований.

Эта находка повышает вероятность того, что скелеты этих колоссальных динозавров могут быть обнаружены в этом регионе. Раскопки таких скелетных останков дадут бесценную информацию об анатомии, поведении и экологии этих гигантских существ.

Интерестно, что до этого открытия самый большой известный скелет гадрозаврида принадлежал шантунгозавру, обнаруженному в Китае. Это открытие в Монголии предполагает, что в этом регионе также могут быть найдены столь же массивные скелеты гадрозавров.

"Наша следующая цель - обнаружить полный скелет большого зауролофа, ответственного за эти следы", - заявил доктор Ишигаки.

Новости об изучении динозавров

Ученые идентифицировали новый вид гигантского рогатого динозавра, который обитал на территории современной Северной Африки около 95 миллионов лет назад. Его окаменелые останки были уничтожены во время Второй мировой войны. Этот хищный динозавр, которого назвали Tameryraptor markgrafi, достигал в длину 10 метров.

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