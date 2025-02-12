Выяснилось, что мягкие ткани могут сохраняться в течение миллионов лет.

Ученые сделали важное открытие в области сохранения ископаемых. Выяснилось, что мягкие ткани могут сохраняться в течение миллионов лет, независимо от возраста живого организма или способа его захоронения, пишет Interesting Engineering.

Во время исследования, проведенного в Университете штата Северная Каролина, ученые провели анализ фрагментов костей 6 динозавров - 4 особей тираннозавра, цератопса и брахилофозавра. Предполагается, что эти окаменелости сохранились в осадочных породах возрастом от 65 до 80 миллионов лет.

"В ходе этой работы мы хотели проверить несколько гипотез. Первая из них - сможем ли мы извлечь эти ткани из разных видов динозавров", - рассказала почетный профессор биологии в Университете штата Северная Каролина Мэри Швейцер.

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Она отметила, что главный вопрос заключается в том, как ученые могут отличить реальные ткани, например кровеносные сосуды, от бактерий, грибков или потенциальных загрязнителей. Для этого исследователи разработали набор аналитических инструментов.

Благодаря микроскопии в проходящем свете, сканирующей электронной микроскопии, трансмиссионной электронной микроскопии и нанокомпьютерной томографии исследователи оценили микроструктуры сосудов с удивительно высоким разрешением. После этого ученым удалось охарактеризовать ткани на химическом уровне с помощью ряда молекулярных анализов.

"И поскольку у нас нет живого контроля, с которым можно было бы сравнить результаты, мы используем страусов, которые являются ближайшими живыми родственниками динозавров, чтобы получить представление о том, как эти ткани должны реагировать на наши анализы, если они являются эндогенными", - объяснила Швейцер.

Ученые поделились, что результаты исследования оказались поразительными. Им удалось извлечь структуры, похожие на кровеносные сосуды, из всех шести образцов динозавров.

Также исследователи обнаружили доказательства наличия пептидов и белков, которые не были микробного происхождения, что позволяет предположить, что они были остатками самих динозавров.

Кроме того, ученые выяснили, что среда окаменения не оказала существенного влияния на сохранность останков. Некоторые образцы дали жизнеспособные ткани.

В издании подчеркнули, что новое исследование подтверждает ранее проведенные исследования, утверждающие, что останки мягких тканей могут, по сути, жить миллионы лет. Это исследование также помогает предоставить фокусную точку тем, кто хочет активно нацеливаться на древние биомолекулы.

Динозавры - другие новости

Ранее ученые приблизились к открытию динозавров возрастом более 230 миллионов лет. В районе экватора наблюдается огромный пробел в находках окаменелостей.

Кроме того, в Канаде нашли окаменелость огромного летающего динозавра, которого укусил крокодил. Отмечается, что птерозавры жили с позднего триаса до конца мелового периода.

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