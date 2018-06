Facebook неожиданно дал сбой по всему миру

В социальной сети Facebook начались неожиданные сбои.

Это заметили пользователи по всему миру.

Социальная сеть показывает сообщение о том, что "что-то пошло не так".

Как сообщал УНИАН, 21 сентября сервис текстовых и видеосообщений Skype, также внезапно прекративший работу по всему миру, объяснил причину неисправности техническими неполадками.

Как уточнили в компании, неполадки в работе сервиса начались в понедельник утром и отражаются на работе мессенджера по всему миру. "Пользователи могут быть отключены от сети и не видеть свой статус", - уточнили в компании.

