Facebook неожиданно дал сбой по всему миру
В социальной сети начались сбои. По состоянию на 19.55 работа Facebook постепенно стала возобновляться.
В социальной сети Facebook начались неожиданные сбои.
Это заметили пользователи по всему миру.
Социальная сеть показывает сообщение о том, что "что-то пошло не так".
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Как сообщал УНИАН, 21 сентября сервис текстовых и видеосообщений Skype, также внезапно прекративший работу по всему миру, объяснил причину неисправности техническими неполадками.
Как уточнили в компании, неполадки в работе сервиса начались в понедельник утром и отражаются на работе мессенджера по всему миру. "Пользователи могут быть отключены от сети и не видеть свой статус", - уточнили в компании.
Is facebook down because it's 2015? pic.twitter.com/KlzdzS85fx
— BuzzFeed (@BuzzFeed) September 24, 2015