SpaceX запустила ракету со спутником для поиска землеподобных планет

Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, позже она успешно села на баржу в Атлантике.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

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Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, позже она успешно села на баржу в Атлантике. Аппарат вышел на заданную орбиту примерно через час.

Как сообщал УНИАН, изначально запуск был запланирован на 17 апреля, но его перенесли, чтобы провести дополнительный анализ системы управления движением и навигацией.

В задачу аппарата TESS входит исследование 200 тыс. звезд с целью поиска возле них планет, в том числе, земного типа. Двигаясь по высокоэллиптической орбите, он будет «сканировать» космос около двух лет, передавая информацию раз в 13 дней во время максимального приближения к Земле. Прибор будет фиксировать периодические затемнения перед звездами, которые свидетельствуют о прохождении перед ними других объектов. В NASA отмечают, что площадь покрытия телескопа у TESS в 35 раз больше, чем у «Кеплера».

Сейчас ученым известно об 11 планетах земного типа, расположенных на расстоянии не более 50 световых лет от Земли. Ближайшей планетой, пригодной для жизни, считается планета Росс 128 b в созвездии Девы. Она находится в 11 световых годах от Солнца.