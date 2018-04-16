NASA запускает в космос орбитальный телескоп для поиска экзопланет

15:42, 16 апреля 2018
Наука и IT
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В США готовят к запуску новый орбитальный телескоп / NASA

Как сообщают в NASA, спутник будет выведен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

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В агентстве отметили, что спутник позволит открыть тысячи экзопланет на орбите ярчайших звезд наблюдаемого неба. В ходе двухлетней сьемки TESS обследует более 200 тысяч звезд.

Основная цель миссии состоит в нахождении каменистых экзопланет, попадающих в обитаемую зону и удалённых от Земли не более чем на 200 световых лет. Ожидается обнаружить несколько тысяч транзитных экзопланет размерами до земного и с орбитальными периодами до 2 месяцев.

Ранее Астрономы обнаружили экзопланету, которая очень сильно по внутреннему строению напоминает Меркурий. У нее такое же крупное ядро и крайне тонкая мантия.

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Теги: #космос#NASA