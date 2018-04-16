NASA запускает в космос орбитальный телескоп для поиска экзопланет

Спутник будет выведен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

Сегодня американское космическое агентство NASA запускает на орбиту Земли орбитальную обсерваторию TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенную для поиска планет, находящихся далеко за пределами Солнечной системы (экзопланет).

Как сообщают в NASA, спутник будет выведен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

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В агентстве отметили, что спутник позволит открыть тысячи экзопланет на орбите ярчайших звезд наблюдаемого неба. В ходе двухлетней сьемки TESS обследует более 200 тысяч звезд.

Основная цель миссии состоит в нахождении каменистых экзопланет, попадающих в обитаемую зону и удалённых от Земли не более чем на 200 световых лет. Ожидается обнаружить несколько тысяч транзитных экзопланет размерами до земного и с орбитальными периодами до 2 месяцев.

Ранее Астрономы обнаружили экзопланету, которая очень сильно по внутреннему строению напоминает Меркурий. У нее такое же крупное ядро и крайне тонкая мантия.