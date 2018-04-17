SpaceX перенесла запуск спутника для поиска землеподобных планет

Отмена связана с проведением дополнительного анализа системы управления движением и навигацией.

Компания SpaceX, специализирующаяся на коммерческих космических полетах, перенесла запуск спутника TESS на 18 апреля.

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«Отмена сегодня для проведения дополнительного анализа системы управления движением и навигацией, команды сейчас работают над намеченным запуском TESS в среду, 18 апреля»,- сообщает компания в "Tвиттере". Запуск будет осуществляться с мыса Канаверал на ракете-носителе Falcon 9.

Аппарат TESS был разработан NASA для «охоты за планетами». В его задачу входит исследование 200 тыс. звезд с целью поиска возле них планет, в том числе, земного типа. Двигаясь по высокоэллиптической орбите, он будет «сканировать» космос около двух лет, передавая информацию раз в 13 дней во время максимального сближения с Землей. Основным методом работы прибора является фиксирование периодических затемнений перед звездами, которое свидетельствует о прохождении перед ними других объектов. В NASA отмечают, что телескоп может покрывать практически весь видимый космос, и подчеркивают, что площадь покрытия телескопа у TESS в 35 раз больше, чем у «Кепплера».

В настоящий момент науке известно об 11 планетах земного типа, расположенных на расстоянии не более 50 световых лет от Земли. Ближайшей планетой, пригодной для жизни, считается планета Росс 128 b в созвездии Девы, расположенная в 11 световых годах от Солнца. По данным ученых, размер планеты, ее орбита возраст и расстояние от материнской звезды, позволяют говорить о возможной схожести ее атмосферы с земной.