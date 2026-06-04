Открытие переговоров о вступлении в ЕС: Сибига прокомментировал изменение позиции Венгрии

В истории украинско-венгерских отношений открывается новая страница.

Украина продвигается вперед с решением об открытии первого кластера переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает МИД в Telegram. Министр поблагодарил председательствующий Кипр за лидерство в продвижении процесса вступления Украины в Евросоюз, а также все государства-члены ЕС, Европейскую комиссию и институты ЕС за их непоколебимую поддержку.

"Также ценю конструктивное взаимодействие со стороны Венгрии. Мы открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях – страницу, построенную на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем. Украина движется вперед", – подчеркнул Сибига.

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Решение Венгрии

Как сообщалось, ранее издание Financial Times отметило, что Венгрия отменила почти полуторагодовое вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС. Так, новое правительство страны дало понять, что разрешит начало официальных переговоров о вступлении для Украины.

Отмечается, что резкое изменение позиции Венгрии произошло в конце встречи послов ЕС в Брюсселе, что вызвало спешку в технических процессах, необходимых для подготовки к формальному открытию первого кластера переговоров до 15 июня.

Кроме того, как написало издание Politico, общая позиция ЕС по кластеру, вероятно, будет официально утверждена на следующей неделе, что откроет путь для межправительственных конференций с Украиной 15 июня в Люксембурге, где переговоры о вступлении могут официально перейти к следующему этапу.

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