Оккупанты используют самолеты Як-52 и Ан-2 в качестве носителей дронов-перехватчиков (видео)

Подобное использование дронов-перехватчиков активно применяется в Украине с самолета Ан-28.

Подразделение РФ "БАРС-Сармат" начало использовать новые типы зенитныхFPV-дронов, установив их на самолеты Як-52 и Ан-2. Об этом пишет Telegram-канал "Мощный информатор", ссылаясь на видео российских оккупантов.

Одним из новых образцов оккупанты продемонстрировали скоростные FPV-дроны форм-фактора Sting/P1-SUN, предназначенные для перехвата воздушных целей: один - для запуска с земли, а другой - для запуска с самолетов.

Также для демонстрации работы с авиации захватчики показали две платформы, первая из которых представляет собой учебно-тренировочный самолет Як-52 (б/н 246) с шестью пусковыми установками для беспилотников.

На видео можно увидеть взлет самолета с четырьмя такими дронами, несмотря на то, что заметно наличие шести пусковых установок.

Как пишет "Милитарный", пока неясно, как именно осуществляется управление дроном, ведь места для оборудования управления со второго места в самолете нет.

"Реализация дронов-перехватчиков на Ан-2 отличается, поскольку этот самолёт является пассажирским и имеет достаточно места для оборудования, чем россияне и воспользовались для реализации управления с борта самолёта. Впрочем, на опубликованных кадрах не показано количество дронов-перехватчиков, которое может нести самолет. Видно лишь то, что запуск происходит с подфюзеляжного крепления, однако кадров запуска из-под крыльев нет", - проанализировало издание.

Кроме того, оккупанты показали перехват украинских БпЛА, которые можно идентифицировать как беспилотники-приманки "Майя", а также кадры уничтожения других типов дронов.

"Стоит отметить, что подобное использование дронов-перехватчиков активно применяется в Украине с самолета Ан-28", - напомнил "Милитарный".

Война в Украине - последние новости

Ранее Business Insider писал, что тактика штурма вражеских окопов изменилась. Военные говорят, что за последние годы тренировки спецназовцев претерпели существенные изменения.

В частности, раньше основное внимание уделялось выживанию под артиллерийскими ударами, но теперь значительная часть подготовки посвящена именно борьбе с беспилотниками.

В то же время начальник штаба 433-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Автоном" заявил, что на юге россияне практически утратили шанс на успешную инфильтрацию. По его словам, Силы обороны Украины дают отпор врагу и в Запорожской, и в Днепропетровской областях.

"Усилилась работа мидлстрайков и дипстрайков, которые залетают в дальний тыл врага и, соответственно, выводят из строя его энергетические системы и системы снабжения топливом. Это ресурсы, и это влияет на их потенциальную способность продвигаться дальше", - подчеркнул военный.

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