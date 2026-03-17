Впервые в истории Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС, - Свириденко

Украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия для вступления по трем финальным переговорным кластерам.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Отмечается, что речь идет о кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", кластере 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое развитие" и кластере 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

"Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС – впервые в истории", – написала глава правительства.

Она напомнила, что в конце 2025 года украинские власти получили условия – бенчмарки – по трем другим кластерам: 1 "Основы процесса вступления в ЕС", 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения".

"Мы уверенно движемся по намеченному пути евроинтеграции. Следующие шаги – успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС", – прокомментировала Свириденко.

Она заверила, что правительство продолжит выполнять условия вступления, в частности будет проводить реформы, о которых будет отчитываться перед властями Евросоюза.

Вступление Украины в Евросоюз

Вступление Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане, но во многих европейских столицах эту дату считают нереалистичной.

25 февраля издание Politico сообщило, что Украина считает промежуток между двумя ключевыми европейскими выборами лучшим временем для вступления. В частности, Украина видит узкое окно возможностей для вступления в Евросоюз между выборами в Венгрии в апреле этого года и президентскими выборами во Франции в апреле 2027 года.

