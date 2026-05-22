Основная преграда для переговоров о вступлении Украины в ЕС устранена, – Сибига

В частности, Украина намерена уже в июне открыть все шесть переговорных кластеров, касающихся будущего вступления в Евросоюз.

Прежнее правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном было основным препятствием для продвижения процесса присоединения Украины к Европейскому Союзу. Но со сменой власти в Венгрии после парламентских выборов это препятствие устранено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал во время ZOOM-брифинга с журналистами.

"Мы считаем, что основное политическое препятствие в виде правительства (Виктора) Орбана устранено после выборов в Венгрии. И мы действительно вышли в то положение, когда дипломатия должна и может сделать свою работу. И я в это верю", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины отметил, что сегодня провел встречу с новым министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан. И по итогам этой встречи Сибига сказал, что его вера в возможность открытия переговорных кластеров укрепилась.

"Мы исходим из того, что кластеры должны быть формально открыты в июне. Это наша твердая позиция. Я считаю, что у нас есть поддержка наших европейских партнеров. И очень важно, чтобы это произошло, потому что речь идет не только об Украине, но и об интересах Европы", – сказал Сибига.

Как уточнил министр, Украина стремится к тому, чтобы в июне были открыты все шесть переговорных кластеров, поскольку есть все основания озвучивать украинскую позицию.

Как сообщал УНИАН, ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос высказывала позицию, что первый фундаментальный кластер об основополагающих принципах может быть открыт еще в первом полугодии этого года. А остальные пять кластеров – в июле.

В то же время высокий представитель ЕС Кая Каллас отмечает прогресс Украины на пути реализации реформ и ожидает открытия всех шести переговорных разделов (кластеров) по вступлению Украины в Евросоюз уже "к лету".

