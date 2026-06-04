Венгрия открыла Украине дорогу в ЕС: переговоры начнутся через считанные дни, - Politico

Соглашение, которое Киев еще не подтвердил публично, станет прорывом в стремлении Украины присоединиться к блоку.

Будапешт заключил с Киевом историческое соглашение, которое открывает путь для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в ближайшее время.

Как пишет Politico, прорыв произошел на фоне того, что правительства стран ЕС официально продвинули заявки Украины на членство. Встреча послов в Брюсселе положила начало процессу открытия первого переговорного блока в рамках переговоров о вступлении.

Представитель кипрского председательства в Совете Евросоюза назвал этот шаг "важной вехой" на пути к "европейской интеграции". Представитель заявил, что это демонстрирует приверженность блока расширению, что "посылает сильный сигнал единства и решимости".

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Министр иностранных дел Ирландии Хелен МакЭнти приветствовала решение послов продвинуться в переговорах о вступлении в ЕС, назвав этот шаг "исторической вехой". МакЭнти заявила, что Украина продемонстрировала приверженность демократии, верховенству права и реформам "в чрезвычайных обстоятельствах".

Издание отметило, что общая позиция ЕС по кластеру, вероятно, будет официально утверждена на следующей неделе, что откроет путь для межправительственных конференций с Украиной 15 июня в Люксембурге, где переговоры о вступлении могут официально перейти к следующему этапу.

Для открытия кластеров требуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС, добавило издание.

Соглашение Украині и Венгрии

Права венгерского меньшинства в Украине долгое время были источником напряженности между Киевом и Будапештом с тех пор, как Киев принял закон, укрепляющий роль украинского языка как основного для обучения в школах. Вчера же Украина и Венгрия достигли соглашения, которое расширит "языковые, образовательные, культурные и политические права" примерно 100 тыс. этнических венгров в Закарпатской области, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Он заявлял, что если Украина внесет согласованные меры в свое законодательство "в ближайшем будущем", то "Венгрия поддержит открытие первого переговорного блока в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС, что является ключевым этапом".

При этом Киев пока публично не подтвердил соглашение.

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