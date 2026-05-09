Готовимся к дальнейшим решениям: Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС

Украина станет полноправным членом Евросоюза, убежден глава государства.

Президент Владимир Зеленский уверен, что попытки России сломить и расколоть Европу не увенчаются успехом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Зеленский выразил благодарность за поздравления украинцам и Украине с Днем Европы и благодарность за всю поддержку Европы для Украины во время украинской обороны в полномасштабной войне.

Видео дня

"Мы защитим свою независимость и право нашего народа самостоятельно выбирать путь. Именно этим мы защитим и право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. России не удастся сломить Европу и расколоть ее: было много попыток, но ни одна не сработала. И не сработает", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент Украины, они с Коштой обсудили совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины.

Зеленский убежден, что Украина станет полноправной частью Евросоюза:

"Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям".

Кроме того, как добавил Зеленский, они обсудили и недавние шаги в дипломатии, а также договоренность при посредничестве США провести обмен пленными с Россией в формате 1000 на 1000.

Заявления Кошта

В свою очередь, председатель Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что обращается к украинцам как к будущим членам семьи Евросоюза.

"В День Европы мы отмечаем общий европейский проект, когда наши основатели выбрали единство вместо раздора и сотрудничество вместо конфликта. Они решили построить будущее мира, свободы и процветания на руинах Второй мировой войны. Ваше мужество вдохновляет нас каждый день. Вы защищаете наши европейские ценности. Мы будем рядом с вами столько, сколько понадобится для достижения справедливого и прочного мира", – подчеркнул Кошта.

Как заявил президент Европейского Совета, в Европе верят, что будущее украинцев - в Евросоюзе:

"Для этого ведется большая и настойчивая работа".

По его словам, в Европе "с нетерпением ждут возможности как можно скорее сделать следующие шаги в процессе вашего вступления".

Кошта убежден, что вместе Евросоюз и Украина построят общее европейское будущее.

Вступление Украины в Евросоюз

Как известно, сегодня, 9 мая, отмечается День Европы.

Недавно, во время выступления перед депутатами Верховной Рады, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина рассчитывает уже в этом году открыть все шесть переговорных кластеров, а в 2027 году выйти на подписание договора о вступлении в Евросоюз.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставленная Украиной цель вступить в Евросоюз в 2027 году является исключительно украинским ориентиром. Приобретение членства требует внедрения непростых реформ, которые Украина реализует хорошими темпами.

Вас также могут заинтересовать новости: