Венгрия сняла 17-месячное вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС, - FT

Резкая смена позиции Венгрии произошла в конце вчерашней встречи послов ЕС в Брюсселе.

Венгрия отменила 17-месячное вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как пишет Financial Times, новое правительство в Будапеште дало понять, что разрешит начало официальных переговоров о вступлении для Украины и соседней Молдовы.

Издание отмечает, что резкая смена позиции Венгрии произошла в конце вчерашней встречи послов ЕС в Брюсселе, что вызвало спешку в технических процессах, необходимых для подготовки к формальному открытию первого кластера переговоров в течение 11 дней, до 15 июня.

"Мы так долго ждали, а теперь история разворачивается на американских горках", – сказал один из европейских дипломатов, участвовавших в переговорах.

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В январе 2025 года Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры со странами по приведению национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС, но этот шаг был заблокирован тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Однако решение преемника Орбана, Петера Мадьяра, принятое вчера вечером, открывает путь к началу переговоров для Украины и Молдовы 15 июня.

Мадьяр заявил в своем заявлении, что Будапешт поддержит процесс членства Киева в обмен на "всеобъемлющее соглашение с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства". Это соглашение стало результатом нескольких недель интенсивных переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем, а также дипломатического давления со стороны других государств ЕС на Мадьяра с целью продемонстрировать разрыв с режимом Орбана.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине роль в структурах Европейского Союза в качестве промежуточного шага к членству в блоке. Он отметил, что статус "ассоциированного члена" позволил бы украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и министерских встречах, однако не голосовать на них.

Позже Мерц на переговорах с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром призвал открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины в Европейский Союз.

Мерц отметил, что понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине. Однако он подчеркнул, что двусторонние вопросы с Венгрией должны решаться отдельно.

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