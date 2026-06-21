'Стратегическая ошибка': Туск призвал снизить напряженность между Польшей и Украиной

Туск подчеркнул, что этот конфликт может обойтись обеим сторонам дорого.

Втягивание польских и украинских политиков в политический конфликт является серьезной стратегической ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

"Втягиваться в политический конфликт между политиками Польши и Украины – это стратегическая ошибка, которая обойдется обеим сторонам дорого: как в деловом плане, так и в геополитическом, а также с точки зрения репутации", - написал он.

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Туск подчеркнули, что в политике - ошибка хуже преступления.

"В беседах со своими европейскими партнерами я стараюсь свести потери к минимуму и снизить напряженность. Это нелегкая задача", - добавил премьер-министр Польши.

Конфликт между Украиной и Польшей - важные новости

Напомним, что 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Это решение вызвало резкое возмущение в Польше.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о том, что он лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Вскоре после этого Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши.

Затем от своих Орденов Белого Орла отказались и бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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