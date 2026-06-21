Каждый раз, когда украинцы прославляют своих героев, это раздражает поляков, – NYT

На Западе обеспокоены конфликтом между двумя союзными государствами.

Дипломатический спор между Украиной и Польшей поставил под угрозу важные для всей Европы союзнические отношения двух стран. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Автор публикации пересказывает истоки и ход спора, спусковым крючком для которого стал указ президента Украины Владимира Зеленского о чествовании героев УПА, а решение президента Польши лишить Зеленского польского ордена вывело спор на новый уровень эскалации.

Издание отмечает, что спор возник в особенно деликатный момент. Польша остается одним из ключевых союзников Украины в войне против России, а через её территорию проходит значительная часть западной военной помощи для Киева.

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Эксперт по политическим наукам Варшавского университета Александра Иванюк считает, что нынешняя эскалация выгодна прежде всего Москве. По её словам, "Россия сейчас открывает шампанское".

Исследовательница убеждена, что обе стороны рискуют собственными стратегическими интересами из-за возвращения к болезненным историческим темам.

"Обе стороны стратегически стреляют себе в ногу, тогда как выигрывает Москва", – добавила она.

На фоне конфликта украинские чиновники и политики встали на сторону своего президента. Глава Офиса президента Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига объявили о возвращении польских государственных наград. Позже к ним присоединились бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который остается одним из самых последовательных сторонников поддержки Украины, раскритиковал дальнейшее обострение конфликта. Как пишет NYT, польский чиновник предупредил, что конфликт между Варшавой и Киевом играет на руку Кремлю и вызывает беспокойство среди западных союзников.

В Польше политические аналитики считают, что спор с Украиной выгоден прежде всего местным ультраправым, находящимся в оппозиции к правительству Туска. Славомир Менцен, ультраправый польский националист, лидер партии "Конфедерация", в своём Facebook выразил радость по поводу того, что украинцы возвращают польские награды, и выразил надежду, что они также вернут "деньги, оружие, боеприпасы и всё остальное, что мы им ранее дали".

"Его заявления отражают растущее среди многих поляков ощущение, что Украина проявила недостаточную благодарность за непоколебимую польскую поддержку как своих военных, так и более миллиона беженцев, находящихся в Польше", – пишет NYT.

Анна Колин Лебедева, доцент кафедры политологии в Университете Париж-Нантер, в свою очередь подчеркивает, что чествование УПА в Украине направлено на прославление исторической борьбы с Россией, а не с Польшей.

"Каждый раз, когда украинцы прославляют борцов за суверенитет своей страны, они раздражают поляков. Главный враг сегодня – Россия, и всё, что может напомнить украинцам, как упорно они боролись в прошлом против Москвы, легитимизируется и становится заметным", – пояснила она.

Украинско-польский спор: последние новости

Как писал УНИАН, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что польский президент Навроцкий намеренно пошел на обострение отношений с Киевом, потому что ему нужен был скандал, который был бы понятен рядовому избирателю.

Впрочем, и в самой Польше не все согласны с действиями Навроцкого. Бывший депутат Сейма Петр Фоглер раскритиковал действия польского президента и также вернул свою награду, полученную 20 лет назад от тогдашнего главы государства.

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