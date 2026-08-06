В 1970 году попытка защитить природу в США обернулась экологической катастрофой

Сейчас американцы тратят кучу денег, чтобы исправить ошибки прошлого.

В 1970-х годах в США был реализован масштабный проект по созданию искусственного кораллового рифа, который должен был одновременно решить проблему утилизации старых автомобильных шин и способствовать развитию морской экосистемы. Однако, как пишет издание as.com, эта инициатива обернулась одним из самых известных экологических провалов, а ликвидация её последствий продолжается уже десятилетиями.

Идея искусственных рифов уже к тому времени не была новой. Люди давно затопляли различные объекты на морском дне, чтобы создать укрытие для морских организмов, увеличить биоразнообразие, поддержать рыболовство и даже защитить побережье от эрозии. Однако только со временем стало ясно, что далеко не все материалы подходят для таких целей.

История неудачного эксперимента берет свое начало в 1960-х годах, когда стремительный рост количества автомобилей привел к накоплению огромных объемов изношенных шин. Тогда ещё не существовало эффективных технологий их переработки, поэтому они массово попадали на свалки.

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Именно тогда организация Broward Artificial Reef Incorporated во Флориде предложила использовать старые шины для создания искусственного рифа у побережья Форт-Лодердейла. Как говорится в публикации, проект получил официальное одобрение Инженерного корпуса армии США, а также финансирование и поддержку со стороны государства. К реализации проекта подключились более ста частных судов, а компания Goodyear даже отправила свой дирижабль и сбросила в океан окрашенную в золотой цвет шину в честь запуска проекта.

Так появился риф Осборн, который занял около 14 гектаров морского дна. Для его создания использовали примерно два миллиона шин, соединенных между собой стальными зажимами и нейлоновыми ремнями. Однако ожидаемого эффекта не произошло.

"К сожалению, оказалось, что морским организмам не очень нравится делать старые шины своим домом", – говорится в публикации.

Проблема быстро усугубилась. Соленая вода постепенно разрушила стальные крепления, а солнечный свет ускорил разрушение нейлона. Из-за этого конструкции распались, а отдельные шины начали свободно перемещаться под действием океанских течений. Они попадали на естественные коралловые рифы, повреждали их и мешали их росту. Вдобавок к этому они сократили популяцию морских организмов в этом районе, что привело к результату, прямо противоположному первоначальному замыслу.

Как отмечает издание, хуже всего то, что проект во Флориде не был единичным. Идею использования старых шин активно продвигала шинная промышленность, в результате чего по всему миру было реализовано более 200 подобных проектов – вдоль побережий Северной Америки, Карибского бассейна, Европы, Ближнего Востока, Азии, Австралии и островов Тихого океана.

Сейчас экологи пытаются устранить последствия этих решений. Работы по очистке рифа Осборн начались ещё в 2006 году, однако, по данным издания, за это время удалось убрать лишь чуть больше четверти затопленных шин. Текущие прогнозы показывают, что отметку в 50% очистки удастся достичь лишь примерно в 2033 году.

Новости экологии

Как писал УНИАН, в США более 50 лет назад завезли четыре вида азиатских карпов для очистки водоемов, но они сбежали с ферм во время наводнений и быстро распространились по рекам Миссисипи, Миссури и Иллинойс. Инвазивные карпы вытесняют местные виды, нарушают пищевые цепочки и даже представляют опасность для людей.

Также мы рассказывали, что в пустыне Атакама в Чили образовалась гигантская свалка непроданной одежды, вес которой уже достигает около 60 тысяч тонн. Её видно даже из космоса. Проблема возникла из-за международной торговли секонд-хендом: вещи, которые не находят покупателей, незаконно вывозят и оставляют на окраинах города Альто-Осписио. Ситуацию осложняет быстро меняющаяся мода и синтетические ткани, которые не разлагаются.

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