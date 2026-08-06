Ударами по Киеву Путин спасает свой авторитет в глазах россиян, – Sky News

После непрерывных унижений, которые он терпел в течение последних недель, Путин показал россиянам, что по-прежнему способен убивать и разрушать.

Жестокие обстрелы гражданской инфраструктуры Киева в последнее время – это попытка российского диктатора Владимира Путина отомстить Украине, по крайней мере медийно, после нескольких недель громких успехов украинской кампании дальних ударов по агрессору. Об этом пишет московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

"Это были тяжелые и разрушительные несколько недель для Владимира Путина. Кремлевский лидер находится под давлением, и эта последняя атака на Киев выглядит как часть его ответа", – пишет британский журналист.

Он отметил, что украинские удары по российским НПЗ вызвали острый дефицит топлива в России, что привело к огромным очередям на заправках. После этого Украина нацелилась на склады российского интернет-ритейлера Wildberries, что нанесло серьезный ущерб российскому потребительскому сектору и принесло войну в дома миллионов рядовых россиян.

Видео дня

Также Беннетт упоминает смертоносный взрыв в элитном российском ресторане в центре Москвы, ответственность за который Кремль возложил на Украину.

"Ничто из этого не выглядит хорошо для Владимира Путина. Весь его имидж построен на заботе о безопасности россиян. Например, его вторжение в Украину было представлено как способ укрепления национальной безопасности России. Но оно всё чаще даёт обратный эффект. Это стало вызовом авторитету Путина, который он пытается восстановить", – пишет журналист.

Российские удары по Киеву

Как писало УНИАН, в ночь на среду, 5 августа, во время массированной ракетной атаки по Киеву Россия уничтожила ключевые логистические и производственные объекты в столице и области. Среди них, в частности, крупнейший склад "Розетки" в Броварах, два комплекса "Эпицентра" и сортировочный центр "Новой почты".

Британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Россия пользуется критической нехваткой в Украине противобаллистических ракет-перехватчиков. В настоящее время Путин может поражать любые цели в Украине. Москва стремится использовать это "окно возможностей", чтобы нанести Украине максимальный ущерб. Ситуация выглядит особенно тревожной в контексте приближения зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: