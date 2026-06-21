Навроцкий искал громкий политический скандал, – Кулеба

Навроцкий не хотел выглядеть слабым в ситуации с присвоением одному из подразделений Сил обороны Украины имени Героев УПА.

Интересам Польши и Украины соответствует урегулирование текущего обострения. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, президент Польши Кароль Навроцкий своими действиями "делает всё так, чтобы украинцам было плохо и в Польше, и в Украине".

"В этом заключается фундаментальное различие между Украиной и Польшей, и в этом же заключается вторая причина, почему Навроцкий поступил так, как поступил. Мог ли он поступить иначе? Конечно, когда он объявил о решительной, яркой инициативе лишить ордена, он максимально сузил себе пространство для маневра", – отметил Кулеба.

Видео дня

При этом, по его словам, Навроцкий в Польше является "символом мужественности", и поэтому, "если бы он этого не сделал, его бы обвинили в слабости".

Поэтому Навроцкий не мог позволить, чтобы его обвинили в слабости.

"Первое, что ему следовало сделать, – не выдвигать подобную инициативу, не загонять себя в угол, а найти, если он хотел выразить свое несогласие, другой способ. Например, потребовать от правительства Туска отозвать посла Польши в Украине для консультаций. В дипломатии это чрезвычайно сильный жест. И таким образом он тоже загнал бы Туска в угол, потому что Туск, если бы отказался, выглядел бы слабо", – отметил Кулеба.

Что было нужно Навроцкому

"Но Навроцкому нужно было не это. Навроцкому нужен был политический скандал, понятный простому избирателю. А что там отозвали посла на консультации? Нормальный простой человек этого просто не понимает. А вот высший орден отобрали – это человек понимает. Вот что искал Навроцкий", – убежден Кулеба.

Мог ли Зеленский поступить иначе и не подписывать указ о присвоении подразделению имени Героев УПА

"Теоретически мог, но тогда ты признаешь право другого государства определять, кого из своей истории ты упоминаешь, а кого нет. А это прецедент. А потом бы еще раздули, что у Зеленского была такая возможность, он отказался, прогнулся. Тогда бы он оказался в сложной ситуации. Поэтому и Зеленский, и Навроцкий оказались в ситуации очень узкого маневра из-за того, что ни один из них не может себе позволить выглядеть слабым", – считает Кулеба.

Также экс-министр добавил, что для украинско-польских отношений эта ситуация аналогична той, что сложилась в феврале 2025 года между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Но тогда ситуацию удалось урегулировать. Поэтому, как уверяет Кулеба, так же будет урегулирована ситуация и с Польшей, ведь у Польши есть свои интересы. Ведь если в войне падет Украина, то Польша будет следующей. А главный интерес Украины – членство в Европейском Союзе.

Украинско-польский спор

Как сообщал УНИАН, 19 июня Навроцкий решил лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Также польский президент заявил, что вступление Украины в Европейский союз представляет угрозу для польских фермеров.

Вас также могут заинтересовать новости: