Навроцкий заявил об 'угрозе' вступления Украины в ЕС

Президент Польши посетовал, что не успел защитить польских фермеров от ранее принятых решений.

Вступление Украины в Европейский союз представляет угрозу для польских фермеров. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, выступая перед аграриями на соревнованиях AgroLiga.

В частности, он посетовал, что "слишком поздно вступил в игру" и не успел "остановить неблагоприятные для польских фермеров решения". В этом контексте он заявил, что Польша сейчас "борется с последствиями" соглашения между Европейским союзом и "Меркосур" (экономический союз государств Южной Америки).

"Я также признаю, что угрозой для польского сельского хозяйства является вступление Украины в ЕС. Я являюсь президентом Польши и, понимая стремления Украины, всегда буду отстаивать доброжелательное отношение к польским фермерам и польским сельскохозяйственным продуктам", – заявил Навроцкий.

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Вступление Украины в ЕС

Как писал УНИАН, Венгрия добилась изменений в итоговой декларации саммита ЕС, исключив пункт об ускоренном вступлении Украины в Союз. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что это решение было принято в последний момент, и именно он добился изменений в нем.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что перспектива членства Украины в Евросоюзе к 2030 году вполне реалистична. Она подчеркнула, что нынешний уровень согласования с законодательством ЕС достаточен для открытия переговорных кластеров, которые могут стартовать уже этим летом при наличии политической воли.

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