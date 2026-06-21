Между Украиной и Польшей разгорелась 'война чести', – Euronews

Украинские чиновники и бывшие президенты начали массово отказываться от польских государственных наград.

Отношения между Украиной и Польшей оказались в центре нового дипломатического скандала после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – Ордена Белого Орла. В ответ украинские чиновники и бывшие президенты начали отказываться от польских наград, пишет Euronews.

Президент Украины сообщил, что вернул награду в Польшу. В соцсетях он опубликовал фото ордена, подготовленного к отправке.

"Мы считали, что Орден Белого Орла, врученный в 2023 году, предназначен для украинского народа и нашей армии", – заявил Зеленский.

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В то же время он подчеркнул, что Украина по-прежнему благодарна польскому обществу за поддержку с самого начала полномасштабной войны.

Украинские чиновники также отказываются от польских наград. Первым о возвращении награды объявил министр иностранных дел Андрей Сибига, который решил отказаться от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".

Его примеру последовали глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар, которые возвращают свои Офицерские кресты этого же ордена.

К ним также присоединились второй, третий и пятый президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что его решение является реакцией на действия польского президента, но не направлено против польского народа.

"Я действую в знак солидарности с Зеленским и украинской армией", – заявил Ющенко, назвав решение Навроцкого "безответственным".

Что стало причиной конфликта

Напряженность между странами обострилась после указа Зеленского от 27 мая о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" почетного наименования "Героев УПА".

В документе отмечалось, что решение принято "с целью восстановления исторических традиций национальной армии и с учетом образцового выполнения возложенных на подразделение задач по защите территориальной целостности и независимости Украины".

Именно чествование УПА вызвало резкую реакцию в Польше из-за исторических споров относительно событий на Волыни во время Второй мировой войны.

Позиция польского президента

Кароль Навроцкий заявил, что узнал о решении Киева "с большой печалью".

"Это не тот способ, которым вы строите отношения между народами", – сказал польский президент.

Он также подчеркнул, что героизация УПА создает дополнительные возможности для российской пропаганды и дезинформации. Несмотря на это, Навроцкий подчеркнул, что его решение не направлено против украинцев и не означает отказ Польши от поддержки Украины.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что конфликт между Варшавой и Киевом выгоден только России. Аналогичную позицию высказал и премьер-министр Дональд Туск, который призвал обе страны не позволить историческим спорам разрушить партнерство.

"Нельзя позволить истории разрушить наше будущее", – подчеркнул Туск.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение польского президента стратегической ошибкой.

"Я хочу поблагодарить каждого поляка, который четко выразил свою позицию против эскалации напряженности с Украиной... Нас связывает сложная история, общее будущее и угроза со стороны нашего извечного врага – Москвы", – написал он.

В России уже отреагировали

На фоне дипломатического конфликта российские чиновники одобрительно отозвались о решении польского президента. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: "Президент Польши наконец лишил Зеленского Ордена Белого Орла".

Украина и Польша – последние новости

Как сообщал УНИАН, бывший депутат польского парламента Петр Фоглер вернул президенту Польши свой "Золотой Крест Заслуг" в знак солидарности с Украиной в споре об орденах.

В своём посте он назвал решение Кароля Навроцкого "бессмысленным". Экс-депутат назвал Навроцкого "не президентом, а недоразумением", а его действия – "кошмаром".

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