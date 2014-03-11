В Крыму в онлайн-опросе о присоединении к России уже проголосовало 102% аудитории

Показано, что за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 78% (19681 человек) принявших участие в опросе, а за восстановление Конституции Крыма 1992 года — 24% (6144 человек), сообщает Центр журналистских расследований.

На запущенном 10 марта сайте референдума, если судить по результатам голосования, за один неполный день успели оставить свои голоса более 25 тысяч человек.

Читайте такжеБрюссель: крымский референдум - угроза всему ЕСНапомним, что ВР АРК постановил войти в состав РФ в качестве субъекта Российской Федерации, назначить на 16 марта 2014 года общекрымский референдум (включая Севастополь), на который вынести два альтернативных вопроса — о вхождении в состав РФ или о возврате Конституции-1992 и статусе Крыма как части Украины.

Получивший большинство голосов вопрос будет считаться выражающим прямое волеизъявление населения Крыма.

Мировое сообщество, за исключением России, считает референдум нелегитимным, поскольку украинским законодательством не предусмотрено проведение местных референдумов.

Меджлис попросил крымских татар бойкотировать референдум. Также ранее сообщалось, что к референдуму планируется напечать 2,2 миллиона бюллетеней, что на 400 тысяч превышает количество избирателей в Крыму.