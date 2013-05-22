Оппозиция готова отказаться от своего законопроекта о высшем образовании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель комитета по вопросам образования и науки Лилия Гриневич сказала в комментарии журналистам перед началом расширенного заседания комитета.

“Я надеюсь, нам удастся подняться над любыми политическими амбициями и принять тот законопроект, который имеет шансы быть принятым в парламенте”, - сказала она.

Гриневич отметила, что законопроект №1187 был разработан провластной фракцией и предлагает еще большую централизацию сферы высшего образования и концентрацию всех полномочий в одном органе исполнительной власти.

В то же время, по ее словам, альтернативные законопроекты в модели высшего образования опираются на автономию вузов, внешнюю оценку качества высшего образования и дают реальный простор для повышения качества образования.

В частности, законопроект №1187-1, в котором она выступила соавтором, более прогрессивный и предоставляет большие возможности для автономии вузов, создает новые основания для роста качества высшего образования на основе честной конкуренции между вузами.

Законопроект №1187-2, по мнению Гриневич, идейно похожий на №1187-1, но более компромиссный и умеренный.

“Состояние сегодняшнего высшего образования абсолютно критическое, и он нуждается в обязательном принятии нового законопроекта”, - сказала Гриневич и прибавила, что они не имеют права провалить в парламенте все три законопроекта.

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Она отметила, что все соавторы ее законопроекта готовы не поддерживать собственный, а поддержать законопроект рабочей группы Згуровского.

Таким образом, во время заседания комитета она предложила его членам взять за основу законопроект №1187-2 и призвала представителей ПР также отказаться от своего законопроекта.

“Этот законопроект согласован со многими академическими сообществами, он разрабатывался совместно с правительством, которое в части своей разработки получило много поправок от различных общественных групп”, - сказала Гриневич и прибавила, что таким образом, он уже общественно согласован.

В то же время, заместитель министра образования Алексей Днипров во время заседания комитета отметил, что все три законопроекта имеют недостатки. Однако, он выразил мнение, что базой для дальнейшей доработки должен быть законопроект №1187, - “сбалансированный и юридически выверенный”.

К этому законопроекту, отметил Днипров, целесообразно внести предложения из альтернативных законопроектов с учетом замечаний и предложений экспертов и общественности между первым и вторым чтением.