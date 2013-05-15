Гриневич: власть лишит несколько тысяч студентов бесплатного обучения

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования, народный депутат от «Батькивщины» Лилия Гриневич, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

По ее словам, проект Основных направлений бюджетной политики на 2014 год делает невозможным прием на учебу в вузы коммунальной формы собственности за счет бюджетных средств.

Гриневич сообщила, что Комитет по вопросам науки и образования предоставил Бюджетному комитету свои предложения к Основным направлениям бюджетной политики на следующий год. В частности, предлагается изъять из проекта Основных направлений пункт, согласно которому с 2014 года прием на подготовку специалистов за счет бюджетных средств высшими учебными заведениями III-IV уровней аккредитации будет осуществляться вузами исключительно государственной формы собственности.

Она отметила, в Украине действует 16 коммунальных вузов, в которых обучаются более 36 тыс. человек:

«Ежегодно вступает почти 7 тыс. 500 студентов. Более половины из них – студенты-бюджетники. Выходит, для власти эти несколько тысяч – студенты второй категории», - отметила депутат.

Она напомнила, что статья 53 Конституции Украины гарантирует гражданам право безвозмездно получить высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе.

Гриневич призвала Бюджетный комитет парламента изъять противоречивый пункт и не допустить нарушения конституционного права граждан на образование.