Польша и Эстония присоединились к непризнанию "выборов" в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Польской Республики считает нелегальными организованные в воскресенье в Украине, на территории Автономной Республики Крым властями Российской Федерации выборы в так называемые местные органы власти.

Об этом говорится в коммюнике МИД Польши, сообщило Польское Радио.

«Министерство иностранных дел Польской Республики считает нелегальными организованные властями Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым в Украине в воскресенье, 8 сентября, выборы в так называемые местные органы власти», - сказано в заявлении.

Как отмечает польское внешнеполитическое ведомство, «Польша постоянно поддерживает независимость, суверенность и интегральную целостность Украины». «Аннексия Крыма, украинской территории Российской Федерацией в марте 2014 года является нарушением международного права, о чем отмечено в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН нр 68/262 с 27 марта 2014 г.». В этом контексте отмечается, что «действия, которые проводит российская власть на территории оккупированного Крыма, Польша считает нелегальными, и результаты так называемых «выборов» - недействительными».

Одновременно МИД Польши в очередной раз обращает внимание на ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, ограничение гражданской и религиозной свободы, а также – регулярные нелегальные задержания, которые касаются, прежде всего, крымских татар».

МИД Польши обратилось к международному сообществу с призывом проявлять солидарность в сопротивлении относительно тех действий, которые реализует Российская Федерация на анексированном полуострове».

Также к непризнанию «выборов» в оккупированном Крыму присоединилась Эстония.

«Эстония не признает выборы, проведенные в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я еще раз подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – написал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.

#Estonia does not recognise today's elections held in #Crimea and #Sevastopol, illegally annexed by Russia. I reaffirm our strong support for #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. 🇺🇦 @MFA_Ukraine@VPrystaiko