Грузия, Литва и Латвия не признают незаконные "местные выборы", организованные РФ в Крыму

Сегодня, 8 сентября, в России прошел единый день голосования, в целом происходит более 5 тыс. выборов разного уровня.

Министерство иностранных дел Грузии не признает незаконные "местные выборы", организованные Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Как говорится в заявлении на сайте МИД Грузии, это является грубым нарушением основных норм и принципов международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины. Грузия еще раз подтверждает неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.

Также о непризнании так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму заявили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

На своих страницах в Twitter они также подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы осуждаем оккупацию Крыма Россией и их постоянные нарушения международного права", - добавил Линкявичюс.

Читайте такжеForbes: Режим Путина борется за свое выживание

Как сообщал УНИАН, МИД Украины призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь так называемых "местных выборов" в незаконные институты, созданные российской оккупационной администрацией.

В МИД напомнили, что так называемые "местные выборы" представляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" 2016-2018 годов, а также ряда международных договоров, участниками которых являются Украина и РФ.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины.

Напомним, сегодня, 8 сентября, в России состоялся единый день голосования, в целом происходит более 5 тыс. выборов разного уровня.