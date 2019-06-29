Почему Путин приехал на саммит G20 со своей кружкой?

Главным вопросом повестки дня саммита Большой Двадцатки в Осаке стало использование президентом России Владимиром Путиным личной кружки, из которой он не только пил, но и, по слухам, ел, а может быть и более того.

Погрязшие во грехе европейцы не могли не отметить, что кружка главы Российского государства отдаленно похожа на предмет интимного труда, известный морально безответственным людям как «дилдо». Поэтому нет ничего удивительного в том, что всякий раз, когда президент величайшей страны мира засовывал это себе в рот, планетой невольно овладевали апокалиптические настроения, а некоторые горячие головы даже дошли в своих предположениях до того, что у руля ядерного государства, кажется, находится больной на всю голову маньяк. Между тем, совершенно очевидно, что ни на какое дилдо кружка Путина не похожа, просто кое-кто местами запутался в терминологии, ведь понятие «кружка» теоретически подразумевает наличие ручки, а ручку-то Путин как раз у своей кружки и спилил. Казалось бы, зачем, ведь с ручкой удобнее? Смотря что, смотря она ему для чего.

Определенную популярность среди людей вовсе уж недалеких получила гипотеза, что якобы Владимир Владимирович боится отравления со стороны какого-нибудь другого президента, например, из-за бабы

Досужие сплетни, между тем, не утихали. Так, определенную популярность среди людей вовсе уж недалеких получила гипотеза, что якобы Владимир Владимирович боится отравления со стороны какого-нибудь другого президента, например, из-за бабы; называли даже фамилию Терезы Мэй, которая, по слухам, давно поклялась отомстить Путину за гей-терроризм Петрова и Боширова той же монетой. Многим бросилось в глаза кислое и брезгливое выражение лица британской премьерши, с которым она отвернулась от переигравшего ее Путина в ходе протокольного рукопожатия: до заветной кружки ей было не добраться никак...

Но на самом деле, все это, конечно, досужие глупости. Такой смелый человек, как Владимир Владимирович Путин, не боится вообще ничего, тем более каких-то отравлений: он сам кого хочешь отравит. Лишним подтверждением этому служит официальный комментарий кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, пояснившего, что у Владимира Владимировича - не просто кружка, а термокружка, в которую ему наливают чай из специального термотермоса, чтобы он был горячий, ведь где в Японии найдешь горячий чай? Только и остается, что везти с собой из Москвы, где его варят из щей в специальном термосамоваре.

С едой, собственно, та же история. Если поначалу Владимир Владимирович, по слухам, брал в Японии за обедом холодные суши и кидал их в свою термокружку, чтобы они там нагрелись от горячего термочая и стали, соответственно, термосуши, то со временем глава Российского государства приспособился возить с собой собственную еду в термокастрюле с двуглавым термоорлом. Такая еда, будучи переложенной в термочашку перед самой трапезой, не только не остужает налитый в нее до этого чай, но и лишний раз подогревает его до температуры кипения и выше. Возможно, именно из-за этого по саммиту начали распространяться слухи, что Путин ест карбид. Между тем, некоторые очевидцы собственными глазами видели, как во время пятничного ужина президент России высосал из своей кружки две большие гербовые брюквы и проглотил их целиком.

Сам Трамп похлопал Путина по плечу и назвал то ли «great guy», то ли «great gay»

Не приходится удивляться, что мир снова замер перед Путиным в глубоком восхищении. Так, российская пресса особо отмечает , что уже в аэропорту Осаки японцы встречали российского президента поклонами; отъезд Путина из аэропорта «тоже сопровождался поклонами», а ведь известно, что японцы никому и никогда не кланяются. Попробуй намекни японцу, что не худо бы поклониться, и пиши пропало мелкими иероглифами. Зато вот Путину японцы взяли и поклонились, многие даже бежали за его «аурусом» три километра на карачках. Сам Трамп похлопал Путина по плечу и назвал то ли «great guy», то ли «great gay», Соловьев со Скабеевой как раз ведут по этому поводу дискуссию . Макрон с перепугу заговорил с российским президентом по-русски, а именно сказал «прувьет». Да что там Макрон, если сам Трамп растерялся и испугался Путина так сильно, что русский телеведущий Норкин по этому поводу даже засмеялся вместе со своими зрителями. Пожилая Меркелиха, которую трясет рядом с другими президентами еще со времен встречи с Зеленским, в этот раз от страха перед Путиным даже не тряслась - очевидно, совсем оцепенела. Казалось бы, при чем тут путинская кружка? Может, и ни при чем. Но вряд ли хорошо кончит тот, кому хватит глупости из нее попить.

Всех желающих помочь украинской армии сделать так, чтобы путинские поклонники на Донбассе кончили еще хуже, просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ