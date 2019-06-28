Путин оконфузился на саммите G20 (видео)

Песков объяснил, почему Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.

Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет pic.twitter.com/CYSYWCLjp7 — Лентач (@oldLentach) 28 июня 2019 г.

В Осаке (Япония) на саммите стран G20 президент России Владимир Путин, сидевший за столом вместе с другими участниками мероприятия, пил из собственной посуды.

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Соответствующее видео в Twitter выложил "Лентач". "Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет", — говорится в комментарии к ролику.

"Просто кое-что смыслит в отравлениях", "Это банка для анализов", "Это оборотное зелье", "Ещё бы банку трехлитровую поднял", "Шизофрения в последней стадии", "Позор", - пишут в комментариях под видео.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.

Глава российского государства и раньше был замечен со специальной кружкой, сохраняющей тепло. Во время ужина в честь лидеров стран G20 президент также был с белым термостаканом.

Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин из этого термоса постоянно пьет чай, пишут "Вести".