Российское "отлучение от церкви" гетмана Мазепы является неканоническим – Вселенский патриархат

Несмотря на наложение Российской Церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали.

Вселенский патриархат не признавал канонической анафему, которая была наложена на украинского гетмана Ивана Мазепу Русской православной церковью.

Об этом в интервью «Главкому» заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельмисский Иов (Геча). По его словам, она была наложена на гетмана по политическим мотивам.

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«Несмотря на наложение Российской Церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин», - сказал он.

Архиепископ Иов пояснил, что после первого разрушения российскими войсками Запорожской Сечи в 1709 году украинское казачество, которое перешло под протекторат крымского хана, вернулось под юрисдикцию Константинопольского патриархата, и Мазепа вместе с Филиппом Орликом были одними из первых, кто это сделал.

«В эмиграции в г. Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата. Именно они напутствовали его на смертном одре и отпустили грехи, а потом и отпевали. Его тело было положено в православной церкви городка Варнице, которая находилась в юрисдикции Вселенского патриархата, а впоследствии его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по скончавшемуся гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского патриархата. Итак, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верный Матери-Церкви, Вселенского патриархата!», - подчеркнул иерарх Вселенского патриархата.