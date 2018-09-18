Российское "отлучение от церкви" гетмана Мазепы является неканоническим – Вселенский патриархат
Вселенский патриархат не признавал канонической анафему, которая была наложена на украинского гетмана Ивана Мазепу Русской православной церковью.
Об этом в интервью «Главкому» заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельмисский Иов (Геча). По его словам, она была наложена на гетмана по политическим мотивам.
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«Несмотря на наложение Российской Церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин», - сказал он.
Архиепископ Иов пояснил, что после первого разрушения российскими войсками Запорожской Сечи в 1709 году украинское казачество, которое перешло под протекторат крымского хана, вернулось под юрисдикцию Константинопольского патриархата, и Мазепа вместе с Филиппом Орликом были одними из первых, кто это сделал.
«В эмиграции в г. Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата. Именно они напутствовали его на смертном одре и отпустили грехи, а потом и отпевали. Его тело было положено в православной церкви городка Варнице, которая находилась в юрисдикции Вселенского патриархата, а впоследствии его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по скончавшемуся гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского патриархата. Итак, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верный Матери-Церкви, Вселенского патриархата!», - подчеркнул иерарх Вселенского патриархата.