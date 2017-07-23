На Харьковщине открыли памятник гетману Ивану Мазепе

В Харьковской области открыли памятник гетману Ивану Мазепе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, торжественная презентация монумента состоялась в рамках фестиваля «Гетманская слава», который вчера, 22 июля, проходил в пгт Коломак Харьковской области - именно там Мазепа был избран гетманом Украины.

«Памятник выдающемуся гетману имеет не только историческую ценность. Это символ объединения украинского народа во имя развития государства, - подчеркнула председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная. - Мазепа говорил: «Не маш любови - не маш согласия». Сегодня мы доказываем, что украинский народ - искренний, полный любви, способен объединиться для развития своей страны».

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Она отметила, что после открытия памятника Мазепе (автор - харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов) в Коломаке будет создан музей казацкой славы. По словам председателя ОГА, фестиваль «Гетманская слава» будет проходить в Коломаке ежегодно.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что фестиваль по случаю 330-летия избрания Мазепы гетманом посетили около 10 тысяч граждан. Охрану публичного и общественного порядка обеспечивали 128 сотрудников полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии. Нарушения порядка во время проведения мероприятий на зафиксированы.