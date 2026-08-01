В июле на Земле зафиксировали самую низкую температуру за 14 лет, – ученые

Пока Европа страдает от затяжной жары, Южное полушарие переживает самую суровую зиму за многие годы.

В Антарктиде на исследовательской станции "Конкордия" зафиксировали самую низкую температуру на Земле с 2012 года – минус 84,1 градуса Цельсия. Как пишет издание Live Science, рекордное для последних лет похолодание было зарегистрировано 18 июля на высокогорной станции, расположенной в глубине антарктического континента, где сейчас продолжается полярная ночь.

По данным ученых, температура вокруг станции дважды опускалась до -84,1 °C – в 6:25 и 6:34 по местному времени. Издание отмечает, что для станции "Конкордия" такие экстремальные морозы не являются беспрецедентными, ведь зимой температура там регулярно опускается ниже -80 °C. Но зафиксированный 18 июля показатель стал самым низким на всей планете с 2012 года.

Как отмечает Live Science, резкое похолодание произошло на фоне аномальной жары во многих странах мира. Этим летом Северная Америка и Европа страдают от волн тепла, а в ряде стран разразились масштабные лесные пожары. Несмотря на это, экстремальный холод в отдельном регионе не противоречит тенденции глобального потепления, говорят ученые.

Видео дня

Руководитель Итальянской национальной антарктической исследовательской программы, которая руководит работой на "Конкордии", Габриэле Каругати пояснил, что изменение климата описывает долгосрочные процессы, что вовсе не исключает кратковременных рекордных похолоданий. Он отметил, что локальные температурные рекорды в Антарктиде никоим образом не опровергают общую картину потепления.

Как пишет Live Science, "Конкордия" считается одной из самых изолированных исследовательских станций в мире. Она расположена на высоте более 3200 метров над уровнем моря и более чем в тысяче километров от побережья. Зимой туда не могут добраться самолеты, а ближайшая другая станция расположена примерно в 600 километрах. Из-за столь суровых условий исследователей, работающих на "Конкордии", даже называют "астронавтами льда", а их физическое и психологическое состояние изучают специалисты Европейского космического агентства.

По информации Live Science, абсолютный температурный рекорд станции был установлен в 2010 году, когда столбики термометров опустились до -84,7 °C. В то же время самая низкая температура за всю историю наблюдений на Земле была зафиксирована в июле 1983 года на советской станции "Восток": -89,2 °C.

Погода на планете

Как писало УНИАН, Европа переживает один из самых тяжелых сезонов лесных пожаров из-за экстремальной жары и продолжительной засухи, что уже вынудило сотни тысяч людей покинуть свои дома. Наиболее критическая ситуация наблюдается в Греции, Франции, Испании, Португалии, Италии и Турции, где стихия охватила туристические регионы и привела к массовым эвакуациям. В то же время рекордная жара привела к падению уровня воды в реках, поставив отдельные страны, такие как Венгрия, на грань энергетического кризиса.

Также мы сообщали, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать самым сильным за всю историю наблюдений, ведь температура поверхности океана уже превысила порог очень мощных эпизодов. Ученые прогнозируют, что 2026 год станет самым тёплым в истории, а 2027-й может превзойти его, вызвав волны жары, наводнения, засухи и масштабные пожары.

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