Такого Эль-Ниньо не видели как минимум 150 лет: чего ждать миру

По прогнозам климатологов, 2027 год может стать рекордно жарким из-за явления Эль-Ниньо, наблюдаемого в этом году.

Климатологи заявили, что явление Эль-Ниньо, усиливающееся в Тихом океане, вероятно, достигнет масштабов, которых не наблюдалось как минимум 150 лет.

Если прогнозы оправдаются, тепловая волна, вызванная выделением тепла из океана из-за Эль-Ниньо, в сочетании с изменениями климата, вызванными деятельностью человека, может сделать 2027 год самым жарким за всю историю наблюдений и вызвать экстремальные погодные явления во многих регионах мира, пишет Nature.

По словам климатолога из Berkeley Earth Зика Хаусфатера, согласно прогнозам ряда климатических моделей, пик Эль-Ниньо "с ошеломляющим отрывом" превысит предыдущий рекорд. В результате не исключено, что это явление в сочетании с изменением климата может повысить среднюю глобальную температуру к 2027 году на 1,7 °C по сравнению со средним показателем доиндустриального периода.

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Как отмечает климатолог из Дартмутского колледжа Джастин Манкин, явление этого года очень похоже на те, которые ученые ожидали увидеть лишь позднее в этом столетии из-за усиления антропогенных изменений климата.

В последнем прогнозе Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) оценило вероятность возникновения "очень сильного" явления Эль-Ниньо до конца года как четыре из пяти. Также агентство с высокой вероятностью прогнозировало, что Эль-Ниньо и вызванные им условия сохранятся как минимум до апреля 2027 года.

Однако прогноз NOAA может оказаться слишком сдержанным: Зик Хаусфатер сравнил прогнозы 14 климатических моделей и установил, что медианная оценка пиковой температуры поверхности моря в Тихоокеанском регионе примерно на 0,8°C выше предыдущего рекорда, установленного в 2015–2016 годах.

Как отмечается в публикации, влияние этого явления будет ощущаться все сильнее с каждым месяцем. Это может привести к тому, что рекордно жарким будет не только 2027 год, но и уже ближайшие месяцы окажутся настолько тёплыми, что 2026 год также может побить предыдущие температурные рекорды.

Это окажет значительное влияние и на экономику. По оценкам Манкина и его коллег, волны жары, засухи, наводнения и лесные пожары, связанные с Эль-Ниньо, могут привести к глобальным экономическим убыткам в размере 10 триллионов долларов к 2032 году.

Бывало ли когда-нибудь хуже

"Вероятно, если достаточно далеко заглянуть в климатические записи, это явление Эль-Ниньо не будет самой крупной аномалией, когда-либо наблюдавшейся на Земле", – заявил палеоклиматолог Каустуб Тирумалай, исследующий изменчивость Эль-Ниньо в Аризонском университете в Тусоне.

По его словам, данные, полученные из кораллов, указывают на очень сильное явление, которое могло произойти в XVII веке. Однако его масштаб трудно точно оценить.

Тирумалай отметил, что главное значение нынешнего Эль-Ниньо – произошедшего всего через два года после предыдущего – заключается в том, свидетельствует ли это о постепенном изменении климатического цикла под влиянием глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Многие климатические модели прогнозируют, что антропогенное глобальное потепление может изменить этот цикл в течение нынешнего столетия. Из-за этого явления Эль-Ниньо могут стать более интенсивными и возникать чаще.

Подробнее о влиянии Эль-Ниньо на мир

Ранее ученые заявляли, что климатическая аномалия в Тихом океане вызовет резкое изменение погоды уже этой осенью. Отмечалось, что явление Эль-Ниньо, которое стремительно формируется в Тихом океане, уже осенью может повлиять на погоду в Европе и Северной Америке, а к январю способно превратиться в историческое по своей силе "Супер-Эль-Ниньо".

По имеющимся данным, температурные аномалии в восточной части океана уже достигают 3–4 градусов выше нормы, что является чрезвычайно быстрым началом для такого периода года.

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