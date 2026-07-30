Низкий уровень воды в Дунае обнажил затонувшие корабли Второй мировой войны

Также были обнаружены остатки баржи, затонувшей ещё в 1937 году.

Длительная жара и отсутствие осадков привели к рекордному обмелению Дуная, из-за чего на поверхности вновь стали видны суда, затонувшие много десятилетий назад. Как пишет издание Libertatea, среди находок, в частности, суда, затопленные во время Второй мировой войны.

Отмечается, что многонедельная жара снизила уровень воды в Дунае до рекордных показателей в ряде районов Сербии и Хорватии. В сербском Нови-Саде лодки застряли в иле, а на реке обнажились большие песчаные отмели. Во многих местах река обнажила затонувшие объекты, которые десятилетиями находились под водой.

Государственный гидрометеорологический институт Хорватии подтвердил, что уровень Дуная остается критически низким. Как отмечает издание, возле населенного пункта Опатовац над водой стала заметна корма старой баржи. Местные власти общины Ловас подтвердили находку, а мэр Леа Видич сообщила, что удалось найти газетную публикацию 1937 года о её затоплении.

Видео дня

Согласно архивным данным, венгерское грузовое судно "Фултон" направлялось в Нови-Сад, буксируя баржу с углем австрийской пароходной компании. В результате аварии, причины которой так и не удалось установить, баржа затонула вместе с грузом, объем которого соответствовал примерно 50 железнодорожным вагонам.

Еще более масштабную находку зафиксировали примерно в 500 километрах ниже по течению – вблизи сербского Прахово. Там вновь стали видны остатки немецкой военной флотилии, которую намеренно затопили в 1944 году во время отступления. По словам историков, тогда было затоплено около 200 судов. Среди них были боевые корабли, десантные и транспортные суда, буксиры и баржи.

Как говорится в материале, в 2024 году информацию об этих судах представил Европейский инвестиционный банк в рамках проекта по разминированию и очистке русла. При финансовой поддержке Европейского Союза планируется удалить 21 затонувшее судно, препятствующее судоходству на пятикилометровом участке Дуная. Работы должны завершиться к июню 2028 года. В то же время банк предупреждает, что "некоторые из этих обломков судов могут до сих пор содержать боеприпасы", поэтому во время операций необходимо соблюдать особые меры безопасности.

Жара в Европе

Как писал УНИАН, в конце июня во время аномальной жары в 27 странах Европы зафиксировали более 10 тысяч случаев сверхсмертности, большинство из которых пришлось на людей старше 65 лет. Экстремальные температуры вызвали тепловые удары и усугубили течение сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, что сделало пожилых людей наиболее уязвимой группой.

Также мы сообщали, что из-за жары в Европе продолжаются масштабные лесные пожары, охватившие Францию, Испанию, Италию и Грецию, что вынудило десятки тысяч людей покинуть свои дома и места отдыха. В этом году уже выгорело больше территорий, чем в среднем за последние два десятилетия.

Вас также могут заинтересовать новости: