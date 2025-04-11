Прокурорам очень не понравилось, что фигурант громкого коррупционного дела решил спрятаться от судебного приговора на тыловой военной должности.

Прокурор направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Согласно сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прокурор настаивает на изменении меры пресечения на более строгую. Сейчас на ключевого подсудимого по делу об одной из крупнейших взяток в истории Украины наложено "личное обязательство", то есть с него взяли честное слово, что он не будет выезжать за пределы Киевской области и будет носить электронный браслет. Теперь прокурору хотят, чтобы Насиров таки посидел в СИЗО до оглашения приговора, или по крайней мере внес за себя денежный залог в 75 млн грн.

В САП напомнили, что Насиров и руководитель Департамента ГФС Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Сторона обвинения считает, что бывший председатель ГФСУ в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины VIII созыва, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

9 апреля 2025 года Насиров не явился в суд, его защитник заявил, что подзащитный мобилизовался, и подал ходатайство о приостановлении производства.

"Обращаем внимание, что указанное дело находится на финальном этапе рассмотрения - судебных дебатах, после чего суд должен вынести приговор. Однако мобилизация одного из обвиняемых приведет к затягиванию дела, в итоге он может избежать ответственности", - отметили в САП.

Насиров пытался скрыться от приговора в армии

Как сообщал УНИАН, 9 апреля этого года стало известно, что Роман Насиров добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Это вызвало громкий скандал.

Однако уже 10 апреля военная служба правопорядка признала приказ о призыве Насирова противоправным и отменила его.

Сегодня Насиров опубликовал большой пост в Фейсбуке, где объяснил свое решение податься в армию, не дожидаясь окончательного приговора суда по своему коррупционному делу. Если верить человеку, который в общественном мнении стал одним из символов чиновничьего беззакония, на четвертый год войны у него произошла "переоценка ценностей", которая и толкнула его на тыловую военную должность.

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