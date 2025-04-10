Он должен носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд продлил экс-руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июня. Как сообщает "Суспільне", суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Так, Насиров не должен выезжать за пределы Киевской области, должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Отмечается, что Насирова подозревают в получении взятки в 722 млн грн от бизнесмена Олега Бахматюка. В мае 2024 года Насиров вышел под залог.

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Дело Романа Насирова - что известно

Как сообщал УНИАН, Насиров возглавлял ГФС с мая 2015 по март 2017 года. Он стал главным обвиняемым по делу о крупнейшей в истории Украины взятке.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов Насиров получил в свою пользу и в пользу третьих лиц ряд взяток на общую сумму более 722 млн грн. За эти деньги его ведомство должно было посодействовать в возмещении НДС структурам одного из агрохолдингов. Фамилии фигурантов дела официально не назывались, но, известно, что речь идет об агрохолдинге "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Кроме того, Насиров фигурирует в другом уголовном деле - о нанесении ущерба государству на два миллиарда гривен.

В марте 2017 года правоохранители пытались сообщить Насирову о подозрении. Именно перед этим он внезапно оказался в больнице с "подозрением на инфаркт", однако позже комиссия Министерства здравоохранения не подтвердила диагноз, по которому госпитализировали Насирова.

Следствие было завершено в начале 2023 года, и только после этого дело наконец передали в суд.

9 апреля 2025 года "Суспільне" со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру сообщило, что Насиров добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины.

Отмечалось, что адвокат подал ходатайство об остановке уголовного производства, поскольку его клиент уже был мобилизован. Как отметили в прокуратуре, это произошло на этапе судебных дебатов, то есть "почти финальной стадии" судебного разбирательства и "за несколько заседаний" от оглашения приговора.

Основанием для зачисления Насирова в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года. Так что "больное сердце", которое мешало ему сидеть в СИЗО, не помешало пройти медицинскую комиссию и попасть в армию.

В то же время, сегодня, 10 апреля, в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова. В частности военная служба правопорядка признала приказ о призыве Насирова противоправным.

Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы.

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