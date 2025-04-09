В прокуратуре говорят, что судебный процесс был уже почти завершен.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого уже несколько лет пытаются отправить за решетку, добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что адвокат подал ходатайство об остановке уголовного производства, поскольку его клиент уже был мобилизован. Как отметили в прокуратуре, это произошло на этапе судебных дебатов, то есть "почти финальной стадии" судебного разбирательства и "за несколько заседаний" от оглашения приговора.

"Решение этого вопроса будет 11 апреля. До этого времени мы будем устанавливать все обстоятельства, а так же возможность обвиняемого участвовать в судебных заседаниях", - сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

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Адвокат экс-чиновника отказался от комментариев на запрос "Суспільного".

Дело Насирова - что надо знать

Роман Насиров возглавлял Государственную фискальную службу с мая 2015 по март 2017 года. Но запомнился он тем, что стал главным обвиняемым по делу о крупнейшей в истории Украины взятке, а также рядом скандалов во время расследования дела.

Как писал УНИАН, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины Роман Насиров получил в свою пользу и в пользу третьих лиц ряд взяток на общую сумму более 722 млн гривен. За эти деньги его ведомство должно было посодействовать в возмещении НДС структурам одного из агрохолдингов. Фамилии фигурантов дела официально не назывались, но, известно, что речь идет об агрохолдинге "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Кроме того Насиров фигурирует в другом уголовном деле - о нанесении ущерба государству на два миллиарда гривен.

Одним из наиболее ярких эпизодов стал момент, когда в марте 2017 года правоохранители пытались сообщить Насирову о подозрении. Именно перед этим экс-глава ГФС внезапно оказался в больнице с "подозрением на инфаркт", но позже комиссия Минздрава не подтвердила диагноз, по которому госпитализировали Насирова.

Так что когда детективы НАБУ при поддержке спецназа пытались добраться до Насирова в больнице "Феофания", их остановил и не пропускал к фигуранту дела обычный вахтер. Такая беспомощность силовиков сильно возмутила украинцев.

В конце концов следствие было закончено только в начале 2023 года, и только после этого дело наконец передали в суд.

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