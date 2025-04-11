Скандальный ценитель клетчатых одеял говорит, что на четвертом году полномасштабной войны у него случилась "переоценка ценностей".

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который стал главным обвиняемым по делу о крупнейшей в истории Украины взятке, убеждает, что пошел служить в армию по собственному желанию в обычную военную часть, потому что хочет помочь Вооруженным силам Украины.

Комментируя в Facebook отмену приказа о его призыве на военную службу, Насиров отметил, что об этом решении узнал через 3 дня службы из социальных сетей. Отмечает, что он "простой парень из Чернигова, из обычной семьи".

"Я изъявил желание и готовность служить, раньше при определенных обстоятельствах сделать это не мог.

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Война, к сожалению, продолжается, я готов служить и быть полезным и хоть как-то помочь и подменить ребят, которые служат уже 3 года. Советую всем, кто не служил, сделать то же самое.

Я пошел служить по собственному решению и желанию в обычную войсковую часть, которая выполняет задачи на фронте и в Киеве - солдатом на должность сапера", - написал Насиров. При этом добавляет, что формально мог и не идти на военную службу, потому что является отцом троих несовершеннолетних детей, а также имеет "целую горсть медицинских проблем", перенес онкологию.

Насиров, который обвиняется в получении взятки в 722 миллиона гривен, убеждает, что мобилизовался не с целью избежания ответственности по уголовным делам, а из-за переоценки ценностей.

"Реально в последнее время в моем сознании произошла переоценка ценностей и я решил пойти служить пока идет война и быть полезным в ВСУ: так сказать, все мы верим в скорый мир, но пока война. Присоединился я к бригаде, которая хоть и дислоцируется в Киеве, но выполняет задачи на восточном фронте. Так одел, как говорят, солдатские погоны и занял должность сапера. Успел прослужить "аж" 3 дня, пока не узнал из СМИ, что приказ якобы отменен", - написал он.

Считает, что здесь имеет место "странный прецедент" в отношении него, потому что в Украине "есть тысячи мобилизованных граждан с тяжелыми проблемами, обстоятельствами и диагнозами, но приказы об их мобилизации не отменяют". Он считает, что для принятия решения об отмене его мобилизации "на кого-то нажали".

Насиров убеждает, что все обвинения по делам в отношении него являются безосновательными.

"Это политически мотивированные дела Я не совершал никаких преступлений. Я не осужден", - отмечает экс-глава Государственной фискальной службы.

Считает, что его хотят сделать виновным, потому что не любят, когда собираешь налоги. По его словам, украинская гражданско-правовая система настолько "уже деформирована, что время вместо прокуратуры и судов признавать виновными постами в медиа и соцсетях", а отсутствие доказательств заменяется якобы общественным мнением, которое становится аргументом для судей при вынесении решений.

"Кстати: именно осознание этих социальных искажений и стало одной из тех причин, которая дополнительно побудила меня надеть военную форму: если заряжен ненавистью, то идти и разряжать ее на врага... а не на своих в соцсетях", - пишет Насиров.

Дело Насирова - что надо знать

Как сообщал УНИАН, Роман Насиров, который возглавлял Государственную фискальную службу в 2015-2017 годах, является главным обвиняемым по делу о крупнейшей в истории Украины взятке в более 722 млн грн. За эти деньги его ведомство должно было посодействовать в возмещении НДС структурам агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Также Насиров фигурирует в другом уголовном деле - о нанесении ущерба государству на два миллиарда гривен.

В марте 2017 года правоохранители пытались сообщить Насирову о подозрении, но тогда он, закутанный в клетчатое одеяло, которое стало мемом, был госпитализирован. Речь шла о подозрении на инфаркт, но позже комиссия Минздрава не подтвердила диагноз, по которому госпитализировали Насирова.

Следствие было завершено в начале 2023 года и дело передано в суд.

В СМИ 9 апреля прошла информация, что экс-глава ГФС добровольно мобилизовался. Его адвокат подал ходатайство о приостановлении уголовного производства в связи с мобилизацией своего клиента.

10 апреля Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщила, что командир признал приказ о призыве на военную службу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова противоправным и отменил его.

Отмечалось, что в соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВСУ, Военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в медиа.

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