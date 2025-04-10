В ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова

Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы.

Командир признал приказ о призыве на военную службу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова противоправным и отменил его. Об этом говорится в сообщении на странице Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины в Facebook.

Отмечается, что в соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВСУ, Военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в СМИ.

"Предварительно установлено, что солдат запаса Насиров Р. М. был призван на военную службу в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период. Призыв военнообязанного, который добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025. Предварительно установлено, что командир признал приказ противоправным и отменил его", - говорится в сообщении.

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Так, материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины.

"В то же время нужно отметить, что в/ч А0139 подчинена Главному командному центру ВС Украины. Ее подразделения, вместе с другими воинскими частями, принимают непосредственное участие в боевых действиях в течение всех лет российско-украинской войны", - отметили в ВСП.

Подчеркивается, что в ВСУ "формируется нулевая толерантность к коррупции". "Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко пресекаться", - отметили в Военной службе правопорядка.

Мобилизация Насирова - что известно

Как сообщал УНИАН, Насиров возглавлял Государственную фискальную службу с мая 2015 по март 2017 года. Он стал главным обвиняемым по делу о крупнейшей в истории Украины взятке.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов Насиров получил в свою пользу и в пользу третьих лиц ряд взяток на общую сумму более 722 млн грн. За эти деньги его ведомство должно было посодействовать в возмещении НДС структурам одного из агрохолдингов. Фамилии фигурантов дела официально не назывались, но, известно, что речь идет об агрохолдинге "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Также Насиров фигурирует в другом уголовном деле - о нанесении ущерба государству на два миллиарда гривен.

В марте 2017 года правоохранители пытались сообщить Насирову о подозрении. Именно перед этим он внезапно оказался в больнице с "подозрением на инфаркт", но позже комиссия Минздрава не подтвердила диагноз, по которому госпитализировали Насирова.

Следствие было завершено в начале 2023 года, и только после этого дело наконец передали в суд.

9 апреля 2025 года "Суспільне" со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру сообщило, что Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ.

В ведомстве отметили, что адвокат подал ходатайство об остановке уголовного производства, поскольку его клиент уже был мобилизован. Как отметили в прокуратуре, это произошло на этапе судебных дебатов, то есть "почти финальной стадии" судебного разбирательства и "за несколько заседаний" от оглашения приговора.

Отмечается, что основанием для зачисления Насирова в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года. Так что "больное сердце", которое мешало ему сидеть в СИЗО, не помешало пройти медицинскую комиссию и попасть в армию.

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