Первой части Uncharted в этом году исполняется 17 лет.

Uncharted – приключенческий боевик о потерянных сокровищах в духе Индианы Джонс в формате видеоигры, остается одной из самых крупных и успешных IP от PlayStation, однако франшиза уже давно находится в спящем состоянии. В сети появилась информация, что первая Uncharted может получить ремейк.

Сразу несколько авторитетных источников независимо друг от друга сообщают, что проект уже якобы находится в разработке, но какая студия его делает, неизвестно. Выпустить игру собираются на PS5.

Выпуск свежей версии Uncharted не стал бы чем-то удивительным, учитывая, что в последние пару лет Sony любит выпускать всевозможные переиздания, ремастеры и ремейки. В каталоге компании уже есть обновленные The Last of Us и Demon's Souls для PS5, да и более свежие игры тоже периодически переиздаются.

Отметим, что первая часть Uncharted, которая получила подзаголовок Drake's Fortune, уже перевыпускалась на PlayStation 4 в составе сборника Uncharted: The Nathan Drake Collection, однако тогда игры лишь немного осовременили. В этот раз речь идет, судя по всему, о полноценном ремейке, который получит современную графику и переработанный геймплей.

На сегодня последним игровым проектом во франшизе является Uncharted: The Lost Legacy, вышедшая на PS4 еще в 2017 году. А в 2022 году серия Uncharted впервые дебютировала на ПК в составе сборника Legacy of Thieves Collection.

Новая часть Uncharted: что известно

Долгое время считалось, что новая часть серии разрабатывается силами отдельной команды в San Diego Studio. Ранее упомянутая студия выпускала спортивные симуляторы из серии MLB The Show. Подтверждения этих догадок не поступали.

Пару лет назад о новой Uncharted писал инсайдер и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер. По его данным, над продолжением серии трудилась одна из команд Bend Studio под присмотром Naughty Dog. Однако разработчики Days Gone попросили Sony позволить им создать собственный проект и получили одобрение.

Как сейчас обстоят дела с новой Uncharted, неизвестно. Но Naughty Dog уже заявляла, что трудится сразу над несколькими играми. Возможно, продолжение приключенческой серии есть среди них.

Вас также могут заинтересовать новости: