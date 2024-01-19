Внешность главному герою подарил Харрисон Форд, сыгравший Индиану в кино.

Студия Machine Games и Тодд Говард провели первую демонстрацию Indiana Jones and the Great Circle – экшена про Индиану Джонса, где игроки окажутся "прямо в шкуре знаменитого археолога".

Многие ожидали, что игра окажется экшеном от третьего лица в стиле Uncharted, но, как оказалось, геймплей будет в основном происходить от первого лица. Впрочем, в катсценах и некоторых геймплейных моментах мы все же будем полностью видеть персонажа.

При этом проект не будет банальным шутером от первого лица: это, скорее, приключение, где игроки смогут сами прокладывать себе путь по уровням, пользуясь различными инструментами. Среди них – верный кнут Индианы Джонса, при помощи которого получится как устранять врагов, так и преодолевать препятствия.

Внешность главному герою подарил Харрисон Форд, а действия Indiana Jones and the Great Circle разворачиваются между фильмами "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход".

Релиз игры состоится уже этом году на ПК и Xbox Series, но пока без точной даты. Со дня релиза экшен будет доступен подписчикам Xbox Game Pass.

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