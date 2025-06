Аккаунт Prince of Persia в X шокировал фанатов новым постом, но, оказалось, это была ошибка

Зато Ubisoft в лишний раз подтвердила, что она всё ещё работает над ремейком Sands of Time.

Ubisoft внезапно напомнила, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time всё ещё в разработке. В официальном аккаунте игры появилось короткое сообщение, мол команда работает, но новостей нет.

На первый взгляд, выглядит странно, но дело в том, что неделей раньше в соцсетях Ubisoft случайно опубликовали тизер с текстом "что-то скрывается в этих водах".

Фанаты решили, что это намёк на Sands of Time, но позже выяснилось, что пост вообще предназначался для другой игры Ubisoft - For Honor, и попал не туда.

В результате Ubisoft пришлось делать вид, что всё под контролем. Компания написала, что над ремейком работает команда, которой не всё равно, и посоветовала игрокам пока переключиться на The Rogue Prince of Persia, спин-офф, который вот совсем недавно вышел.

Ремейк Sands of Time изначально должен был выйти ещё в 2021 году, но с тех пор игру неоднократно откладывали. Проект сменил несколько студий, полностью перезапускался и в итоге получил новый ориентир - 2026 год.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft впервые пропустила свою конференцию Ubisoft Forward. Как считает журналист Стивен Тотило, у компании попросту нет достаточного количества релизов на 2025 год.

